Il parcheggio interrato, programmato dal Comune nell'oasi di via Feudo San Martino, si farà. C'è il parere favorevole della Soprintendenza. Un parere in verità gravato da numerose prescrizioni e obblighi - legati al fatto che l'infrastruttura sorgerà in un'area protetta - che tuttavia forniscono all'Ente un primo lasciapassare per il progetto finanziato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile nell'ambito dei Pinqua per oltre quattro milioni di euro. L'obiettivo dell'amministrazione è realizzare 78 posti auto - per recuperare le strisce blu che verranno cancellate in via Acquaviva per effetto della nuova pista ciclabile - e un hub di interscambio per mezzi elettrici, con la sistemazione dell'area sovrastante che dovrà ospitare un parco verde urbano.

I lavori di scavo comporteranno l'espianto di ben trentasei alberi di alto fusto che tuttavia l'amministrazione ha garantito di voler ripiantare nello stesso sito, presumibilmente ai margini del lotto interessato dal cantiere. Su questo punto la Soprintendenza ha chiesto una mappa dettagliata di tutta l'area verde con l'indicazione del tipo, della consistenza, della qualità e la georeferenziazione di tutte le specie arboree esistenti nell'oasi e ha preannunciato di essere pronta a ritirare il parere favorevole nel caso in cui durante i lavori venissero rilevati eventuali errori progettuali ed emergesse un numero di espianti superiore del dieci per cento rispetto a quello indicato. Tra le prescrizioni c'è poi quella che impone al Comune di prevedere e realizzare, prima dell'avvio del cantiere e per tutta la durata dei lavori che dovrebbero essere completati nel 2026 -, in una zona attigua a quella dell'oasi, «un'area verde attrezzata, che disponga anche di alberature, al fine di conservare i caratteri dell'attuale paesaggio e ricreare il parco urbano ora presente». Ma non è tutto. La Soprintendenza ha prescritto anche dei saggi archeologici preliminari che dovranno essere concordati con l'ufficio ministeriale, svolti da professionisti e sotto la sorveglianza di una ditta che abbia i requisiti necessari.

«Ciò perché si legge nella nota protocollata dalla Soprintendenza l'area individuata per la realizzazione del parcheggio presenta un livello di rischio archeologico alto e si intende garantire la tutela dei beni di interesse archeologico eventualmente conservati nel sottosuolo». Infine un passaggio sulla parte del progetto dedicata al restyling di uno dei due galoppatoi di viale Carlo di Borbone, quello situato sul lato destro nella direzione di marcia verso la Reggia vanvitelliana. I due assi viari sono infatti sottoposti non solo ad un vincolo paesaggistico, come nel caso dell'oasi di via Feudo San Martino, ma anche monumentale. Ciò significa che i parametri sono più stringenti e che qui è consentito solo il restauro. Senza alcun elemento aggiuntivo.

Il Comune dovrà quindi sottoporre il progetto esecutivo all'attenzione della Soprintendenza per ottenere il parere. Al momento si sa soltanto che l'Ente aveva previsto per quest'area una potatura della vegetazione esistente, l'installazione della nuova illuminazione e il rifacimento della pavimentazione in ghiaia. Ciò che resta da appurare è il collegamento tra i due interventi. E cioè se il cantiere in via Feudo potrà partire anche in assenza del parere sul galoppatoio borbonico o se quest'ultimo sia necessario per dare il via all'opera nel suo complesso. In attesa di una reazione dell'amministrazione comunale alle prescrizioni della Soprintendenza - l'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo, sta analizzando il documento nei dettagli prima di esporsi - ciò che invece appare prevedibile è il malcontento dei residenti, dei commercianti e delle associazioni ambientaliste che da oltre un anno si battono affinché il parcheggio non venga realizzato. Hanno sempre definito l'opera inutile in un'area in cui insistono già altri quattro parcheggi, temono per la sopravvivenza degli alberi che verranno espiantati e collocati altrove, rivendicano l'intervento del Ministro al quale nei mesi scorsi avevano già inviato una nota critica particolarmente dettagliata. A rincuorarli, a giugno, era stato il preavviso di parere negativo depositato dalla Soprintendenza nel quale si chiedeva al Comune «di preservare l'area verde e di realizzare altrove il parcheggio».

Successivamente però, dopo aver ricevuto le controdeduzioni del Comune con un chiarimento sull'espianto degli alberi e sulla volontà di ricollocarli, la Soprintendenza ha ritenuto non ci fossero cause ostative e formulato un parere positivo dal quale si evince che il progetto non contiene elementi di alterazione del paesaggio.