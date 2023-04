La giornata casertana di Susanna Camusso è stata piena e intensa. Un calendario fitto, un'agenda che si riempie giorno dopo giorno. La commissaria provinciale del Partito democratico di Caserta ha preso alla lettera il diktat della segretaria Elly Schlein. Riorganizzare il partito in Terra di Lavoro, ma soprattutto fare pulizia. Lo scandalo scoppiato per il tesseramento "dopato" fa ancora rumore, così come la mancata certificazione dell'anagrafe che di fatto priva la provincia di Caserta di tesserati Dem.

E da chi iniziare se non dal coordinatore della commissione provinciale per il congresso del Pd Francesco Gatto, che ieri mattina intorno alle 12 ha varcato la soglia della sede del partito in via Maielli a Caserta. Un faccia a faccia con la Camusso cordiale e sereno. La commissaria ha ascoltato le ragioni di Gatto e adesso ha intenzione di analizzare nel dettaglio tutte le fasi che hanno portato a uno scontro interno al Pd, con il ricorso alla Magistratura e i tentativi, andati a vuoto, di approvare l'elenco degli iscritti. Naturalmente bocche cucite sia da Gatto che dalla Camusso, nessuna dichiarazione ufficiale sull'esito del vertice.

Ma non è soltanto la questione anagrafe a tenere banco a Caserta. L'ex segretaria della Cgil è stata a colloquio anche con lo storico tesoriere del Pd Giuseppe Scialla. Le casse dei Dem piangono, con molti tesserati che in passato non hanno pagato le quote. E, intanto, incombe anche la necessità di trovare il modo per restituire i soldi a tutti quelli che hanno effettuato l'iscrizione al Pd per poi essere esclusi. Un tasto dolente che dovrà essere preso in mano dal Nazareno. Dovrà essere Roma a dare disposizione sui tempi e sulle modalità, soprattutto per la riconsegna della quota agli aventi diritto.

E se la mattinata di ieri è stata dedicata alla parte amministrativa ed economica, nel pomeriggio in via Maielli a Caserta hanno sfilato i rappresentanti dei Comuni con più di quindicimila abitanti che andranno al voto in Primavera. Alle 17 è stata Lina Tartaglione, candidata sindaco del centrosinistra a Marcianise, a parlare con la commissaria. Nel corso dell'incontro si è discusso di vari temi di carattere generale, a partire dal lavoro per passare alla crisi industriale. Ma, naturalmente, si sta vagliando la possibilità di presentare una lista con il simbolo del Partito democratico, anche se i tempi sono molto stretti. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni. «Oggi ho incontrato Lina Tartaglione, candidata a sindaca a Marcianise, sostenuta da un largo campo progressista. In un'area industriale bisognosa di sostegno e di riprendere a crescere è molto importante che ci sia una proposta politica come la sua, attenta - molto attenta - alla dignità del lavoro. Sono felice che sia candidata una donna, per la sua sensibilità alla qualità della vita e dei servizi. Vista anche la scelta di lavorare collettivamente alla stesura di un programma, mi pare che ci siano tutti gli ingredienti di un progetto all'insegna di una buona politica, che è anche ciò che vogliamo costruire con il nuovo Pd», ha scritto in un post la Camusso.

Poi è toccato ai democrat maddalonesi, Antonio Giannini e Gaetano Esposito. Anche in questo caso si è ragionato ad ampio raggio, così come con Giacinto Meta di Orta di Atella, che ha partecipato al vertice insieme con gli Schleiniani Alessandro Landolfi, Gianni Comunale, Antonella Dollero, Francesca Della Ratta, Rossella Borrelli, Assunta Di Rauso e Paola Pontillo. È stato fatto il punto sui temi politici e sulle amministrative, ma è presto per prendere decisioni e sicuramente ci saranno nuovi incontri. Nuovi incontri che sono già stati calendarizzati dalla commissaria che tornerà a Caserta nei prossimi giorni. Tra questi sicuramente quello con l'ex deputata Camilla Sgambato che annuncia che la Camusso sarà a Santa Maria Capua Vetere giovedì prossimo «per partecipare ad una iniziativa sull'autonomia differenziata. So spiega Sgambato - che è già al lavoro e che ha effettuato degli incontri legati soprattutto alle vicende amministrative. Credo abbia tutta l'intenzione di approfondire tutte le situazioni e lavorare per la ricostruzione del Pd», chiosa.