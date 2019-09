CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Settembre 2019, 14:00

I candidati alle elezioni provinciali del Partito democratico della lista «I democratici per Terra di Lavoro» (esclusa dalla commissione elettorale della Provincia per errori nelle sottoscrizione delle candidature) hanno deciso di non presentare ricorso e accettare la decisione della commissione. Il presentatore della lista, Franco De Michele ha spiegato: «Abbiamo fatto una valutazione anche tecnica oltre che in riferimento alla tempistica e quindi abbiamo deciso di non ricorrere alla giustizia amministrativa». Nei giorni scorsi si sono susseguiti una serie di incontri di area del Pd e dopo le prime dichiarazioni di accuse e scontri tra le diverse componenti democratiche adesso la parola d'ordine è abbassare i toni e sostenere l'altra lista del Pd «I democratici per Caserta» che è in campo per le provinciali.