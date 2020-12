Cadaveri senza un nome, corpi scheletriti, carbonizzati, ma anche dei semplici resti umani per i quali ad oggi nessuno ha reclamato la restituzione. In provincia di Caserta, sono 34 i casi ancora aperti inseriti nel cosiddetto «Registro generale dei cadaveri non identificati»: si tratta di una piattaforma istituita dal ministero dell'Interno nel 2007 che contiene le informazioni più significative riguardanti i segni fisiognomici particolari, le circostanze del rinvenimento dei corpi e i riferimenti relativi alle Procure e agli uffici che hanno in trattazione il fascicolo.

Il registro è controllato dal commissario straordinario del governo per le persone scomparse, Silvana Riccio che, proprio in questi giorni, ha lanciato in prosieguo #IlTempoèPrezioso, la campagna di comunicazione denominata «Quando qualcuno scompare», realizzata in collaborazione con il dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e rivolta a tutti i cittadini. Un tema complesso e articolato, quello della ricerca delle persone scomparse, che proprio giovedì scorso si è declinato con un «webinar» rivolto alle Prefetture in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione.

Tra i cadaveri senza un nome della provincia di Caserta inseriti nel particolare registro, il caso più vecchio risale a 33 anni fa: il corpo di sesso maschile di un uomo deceduto per morte violenta fu ritrovato nel 1987 a Villa Literno, nel corso d'acqua Grieco. I ritrovamenti di cadaveri ad oggi senza un nome, (26 maschi, 5 femmine e tre non identificati) si riferiscono soprattutto alla zona di Villa Literno, Litorale domizio, Castelvolturno e Mondragone ma ci sono anche persone ritrovate all'interno di tre diversi ospedali. Nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (ritrovamento nel 1997, sesso non identificato), nell'ospedale Moscati di Aversa (ritrovamento nel 2008, una donna dell'Est deceduta dopo un mese di degenza per una infezione) e un altro uomo dell'Est, ritrovato senza vita questa volta nel 2012, nella sala d'aspetto dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere.

Il caso più recente è quello risalente al marzo dello scorso anno, si tratta di un cittadino di colore sul quale è ancora in corso l'accertamento giudiziario per risalire alle cause della morte ma nel suo fascicolo è riportata la descrizione dell'abbigliamento e di ciò che è stato trovato addosso.



Nelle schede relative ai fascicoli dei cadaveri senza nome, quando è possibile, vengono riportate le informazioni sugli effetti personali, cosa indossavano al momento del ritrovamento e i vari segni particolari. Resti umani, cadavere carbonizzato o scheletrito sono stati ritrovati in fossati, stabili abbandonati, case rurali tra il litorale domizio e l'Agro aversano: ci sono poi casi di morti a causa di incidenti ferroviari e incidenti stradali, impiccagione. Per promuovere e sviluppare azioni comuni in materia di riconoscimento e di identificazione dei corpi senza identità, il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse coopera, attraverso la stipula di intese, con enti locali e organismi nazionali su vari fronti della materia. A tal fine, sono state definite apposite linee guida, modalità di circolazione delle informazioni, disciplinari delle azioni operative, modulistica e altro.

Tutte le informazioni che riguardano i cadaveri non identificati confluiscono nel sistema informativo nazionale Ricerca scomparsi (RiSc) che consente, tra l'altro, l'incrocio con i dati raccolti sulle persone scomparse. Per l'acquisizione delle informazioni, gli operatori hanno condiviso un modello denominato Scheda post mortem (Pm) su cui vengono annotate tutti i dati riguardanti il cadavere non identificato: i connotati salienti, le condizioni del cadavere, le probabili cause del decesso, il prelievo del campione biologico, foto e altri elementi che possono essere di aiuto. La campagna informativa sulle persone scomparse ha l'obiettivo di sensibilizzare e richiamare l'attenzione sui comportamenti responsabili da tenere in caso di scomparsa.



