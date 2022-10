Caserta, tre milioni dal piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024

Tre milioni di euro per una città più a misura di bici, con meno smog e senza insidie sul tracciato. È la prospettiva che disegna per Caserta il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ed esteso a tutto il territorio nazionale. Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2022, è stato ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando operativo. Si apre così un portafogli che contiene un miliardo di euro. Aumento della sicurezza dei ciclisti, miglioramento della segnaletica, creazione di uno spazio condiviso tra i diversi utenti della strada sono i capisaldi del Piano, insieme alla creazione di percorsi ciclabili nei centri urbani e a livello extraurbano anche per promuovere lo sviluppo turistico dei territori. Vediamo come queste misure verranno declinate in provincia di Caserta.

Una prima misura, pari a 267mila euro, è destinata ad assicurare l'ampliamento della rete ciclabile nell'area urbana, fornendo così nuove risposte alle esigenze di mobilità rappresentate a seguito della pandemia e in coerenza con le ulteriori misure di incentivazione all'uso della bicicletta, come il bonus bici introdotto dal dl 34/2020. In Campania ne sono beneficiari anche Benevento (210mila euro), Avellino (191mila euro) e Salerno (473 mila euro), mentre la città di Napoli ricade in una misura di più ampio respiro, quella destinata alle città metropolitane, che vedrà il nostro capoluogo di regione beneficiario di stanziamenti per dieci milioni di euro. Tornando a Terra di Lavoro, a questo primo intervento previsto si aggiungono i fondi del Pnrr. In continuità con i provvedimenti precedenti e in una prospettiva di medio periodo valida fino al 2026, in pratica l'arco temporale nel quale si dispiega il Piano nazionale, è stato emanato il decreto ministeriale del 15 dicembre 2021, numero 509, in cui sono state ripartite le nuove risorse Pnrr del sub-investimento ciclovie urbane, pari a 150 milioni. Dei quali Caserta ha intercettato una bella fetta, pari a 2,7 milioni. A livello nazionale solo 19 città riceveranno una cifra maggiore. Questo accade in coerenza con quanto indicato dal Pnrr e in previsione del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi ivi previsti per la misura, per cui la ripartizione delle risorse ha tenuto conto sia della popolazione minima dei Comuni pari a 50mila abitanti, che della rilevanza della popolazione studentesca iscritta nelle principali sedi universitarie, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Inoltre, in linea con l'obiettivo strategico del Pnrr di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, le risorse hanno visto la destinazione del 50% in favore di Comuni collocati nelle regioni del Mezzogiorno.

Ma quali sono i percorsi destinati a beneficiarne? Restando nell'ambito cittadino gli appassionati di muscoli e due ruote dovrebbero circolare con meno pericoli e meno lavoro per i gommisti, grazie a nuovi e più efficienti tracciati. Se invece si vuole guardare fuori città, in prospettiva nascerà la Napoli-Caserta-Amorosi/Telese, che consentirà di connettere fra loro due prestigiosi itinerari nazionali (sole e francigena), passando per i siti Unesco legati alla Reggia di Caserta (San Leucio e acquedotto borbonico in primis) collegando anche la città di Napoli con Caserta. Per i ciclisti casertani che amano spaziare a media distanza dovrebbe interessare in prospettiva anche la progettazione e realizzazione - che sarà oggetto di apposito dm di attribuzione - della «Ciclovia del Sole», nella tratta che attraversa l'intero territorio regionale dal Garigliano a Sapri collegando non solo le sue principali aree urbane (Napoli e Salerno), ma anche aree caratterizzate da molteplici pregi culturali, ambientali, archeologici e monumentali, tra i quali, il parco regionale dei Campi Flegrei, le aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, il parco nazionale del Vesuvio, la Costiera sorrentina e amalfitana, la Piana del Sole ed il Cilento.