Caserta, picchia padre e madre per avere duemila euro in un mese: 31enne arrestato

Giovedì 30 Agosto 2018, 17:48

Picchiando il padre e la madre era riuscito a farsi consegnare circa 2.100 euro in poco più di un mese. I Carabinieri di Macerata Campania (Caserta) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di un 31enne gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari ed estorsione ai danni dei propri genitori conviventi.Le indagini sono durate appena 11 giorni e sono scattate a seguito della denuncia presentata lo scorso 17 agosto dal padre dell' indagato, persona anziana e in condizioni di handicap motorie, il cui contenuto ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dalle altre fonti, persone informate sui fatti. In particolare, è stato accertato che il 31enne, agendo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aveva più volte agito violentemente ai danni dei propri genitori, percuotendo la madre e tenendo sistematici atteggiamenti aggressivi, non solo verbali, così da costringerli a farsi consegnare, con cadenza giornaliera, somme di denaro necessario per l'acquisto di droga.La somma è stata quantificata in circa 2.100 euro dallo scorso luglio fino alla presentazione della denuncia. Il gip ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.