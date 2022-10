Pietramelara, sgominata piazza di spaccio: sei arresti, due con il reddito di cittadinanza

Gestivano nel piccolo comune di Pietramelara due piazze di spaccio diventate in breve tempo punti di riferimento per i consumatori provenienti da tutto l'alto-Casertano. Le due piazze sono state smantellate dai carabinieri che hanno arrestato e posto ai domiciliari sei persone su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere; tre degli indagati - è emerso - percepivano il reddito di cittadinanza.

In manette sono finite due coniugi 40enni (lui era percettore di reddito), che spacciavano hashish e coca a casa, nonostante avessero tre figli minori, per le vie cittadine previo appuntamento telefonico o a domicilio; la loro «piazza», hanno accertato i carabinieri della compagnia di Capua, era piuttosto florida e serviva consumatori residenti nei vicini comuni di Presenzano, Pietravairano, Vairano Patenora e la frazione Scalo.

Un ruolo di primo piano lo svolgeva la donna, che si occupava oltre che di vendere, anche dell'approvvigionamento della droga; era lei - hanno riscontrato i carabinieri guidati dal colonnello Paolo Minutoli tramite servizi di appostamenti e intercettazioni - a recarsi a Napoli per rifornirsi o a incontrare i due fornitori, entrambi arrestati, in posti ritenuti sicuri per evitare controlli, in particolare nei pressi del casello dell'A1 di Caianello o lungo la statale Appia nel comune di Pastorano.

I due «grossisti» risiedevano nel quartiere napoletano di Secondigliano, e uno percepiva il reddito. L'altra piazza era gestita da due uomini, entrambi arrestati, tra cui un appartenente ad una famiglia di nomadi stanziali da anni residente a Pietramelara, che percepiva il sussidio al reddito.