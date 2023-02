Dopo un braccio di ferro durato alcuni anni ed una sorta di agevolazione concessa dall'amministrazione comunale, l'associazione «Club A.s.d..- Assonuoto» che gestisce la piscina «Fritz Dennerlein» di corso Giannone a Caserta - con concessione revocata dal 2016 - dovrà lasciare definitivamente gli impianti entro il 28 febbraio prossimo. È quanto deciso nei giorni scorsi dal Tar Campania che nel frattempo, sulla base della difesa del club rappresentata dall'avvocato Renato Labriola, aveva già dato un ulteriore anno di «respiro» al gestore del complesso sportivo, il quale ora potrà eventualmente appellarsi al Consiglio di Stato (già pronunciatosi negativamente in precedenza). Il Tar, con l'ultima decisione, ha anche condannato alle spese legali l'associazione «A.s.d. Assonuoto» presieduta da Ida Rossi, il cui direttore tecnico è Nicola De Luca.



Una storia che si trascinava da tempo e che ha visto quasi del tutto inadempiente il club nei confronti del Comune di Caserta, con il quale è ancora in essere un piano di rientro di arretrati non del tutto onorati. Ad oggi, la morosità dell'associazione ammonterebbe a circa duecentomila euro, a fronte degli iniziali novantamila, ma l'«A.s.d.-Assonuoto» nel frattempo aveva già chiesto un risarcimento per i danni subìti che è al vaglio di un altro giudice. Il debito rimodulato tra l'associazione ed il Comune per cui c'è altro procedimento - non è mai sfociato in nulla di concreto, sia per una polizza fideiussoria non riconosciuta dall'ente che per alcuni ritardi nella firma della stipula. L'associazione sostiene che nel frattempo sono stati eseguiti anche dei lavori per seicentomila euro. La gestione della piscina, affidata a privati da oramai 24 anni, ha visto anche la fusione di due diverse compagini rimaste comunque affiliate alla federazione ognuna per proprio conto.

La chiusura per sfratto della «Dennerlein» ha fatto allarmare il consigliere comunale di minoranza Maurizio Del Rosso, autore di una interrogazione in merito da discutere subito nel Consiglio di oggi. Per Del Rosso, c'è «l'elevato rischio che l'impianto si deteriori per assenza di manutenzione e la chiusura della struttura, tuttavia, genererà un danno sociale enorme considerato che lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa».

Il consigliere ha chiesto all'amministrazione come mai non abbia «individuato formule giuridiche atte a garantire la continuità delle attività e contestualmente avviare l'iter per l'individuazione di un nuovo gestore, quali sono i tempi previsti per la riapertura dell'impianto dopo la chiusura e quali formule di ristoro per i cittadini ha previsto l'Ente per gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento con il club».

Il Comune di Caserta ha intimato al club di lasciare gli impianti entro il 4 marzo ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta agli uffici comunali salvo l'avviso ai soci reso noto dal consigliere Del Rosso. In ogni caso, è attesa per oggi da Palazzo Castropignano una nota di approfondimento sulla vicenda, come anticipato dall'assessore Annamaria Sadutto. Una volta liberati i locali da parte dell'Asd-Assonuoto, l'amministrazione potrà provvedere ad attivare eventuali nuove procedure o bandi per la conduzione dell'impianto di corso Giannone.