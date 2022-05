Minaccia con una pistola una donna, le rapina il cellulare e fugge, ma i cittadini rincorrono il rapinatore e lo fermano con bastoni e sgambetti: è un esempio di solidarietà e senso sivico ciò che è accaduto in via Roma a Caserta alle ore 20 e 10 di questa sera. Un ragazzo di appena 30 anni è stato bloccato dai negozianti e passanti della centralissima via Roma che hanno assitito alla rapina sgomenti, durante l'orario di chiusura degli esercizi commerciali. A richiamare l'attenzione delle persone e, soprattutto, dei negozianti sono state le urla di un giovane che ha cercato di difendere la vittima della rapina bloccando il malvivente. Subito si è scatenato una corsa e il rapinatore è stato bloccato davanti a un hotel: subito dopo è stato arrestato dai carabinieri di Caserta.

