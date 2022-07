Caserta, al Pizza Expo grandi ospiti: arrivano anche i DinsiemE

L’annuncio a una settimana dall’evento è di quelli che farà impazzire di gioia i più piccoli: a fare da apripista alla quinta edizione di “pizza expo Caserta”, in programma dal 13 al 17 luglio 2022, saranno i “DinsiemE”, il duo di youtuber amatissimi dai bambini che spopola sul web e non solo con milioni di visualizzazioni per i loro video e decine di migliaia di copie vendute dei loro libri. Lo spettacolo dei DinsiemE si terrà martedì 12 luglio alle 18:30 nei giardini del Parco Maria Carolina.

La coppia di YouTuber è formata da Erick Parisi e Dominick Alaimo, due ragazzi di Palermo diventati famosi grazie ai loro video divertenti e canzoni tormentone come “estate perfetta” e “non prende il cell”. In poco tempo sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower, creando la grande famiglia dei “Dinsiemini”, come si chiamano i fan della coppia.

Ancora una volta, dunque, pizza expo Caserta si conferma “a misura di bambino”, anche grazie a un’area del parco, totalmente gratuita, allestita con giochi e giostre gonfiabili per i più piccoli. La manifestazione, che si inscrive nell’ambito del ciclo di appuntamenti “eventi d’estate” patrocinato dal comune di Caserta, propone un programma all’insegna di musica, spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli. pizza expo Caserta, infatti, è uno degli eventi più attesi dell’estate casertana proprio per il ricchissimo cartellone artistico.

A salire sul palco il 13 luglio saranno Mr. Hyde, Rico Femiano e Federico Martelli. A seguire Enzo Avitabile e i Bottari il 14 luglio, Andrea Sannino e Peppe Iodice il 15 luglio. La sera del 16 luglio sarà la volta dei Cugini di Campagna, Alan de Luca e Lino D’Angiò, per poi concludere la sera del 17 luglio con Rosario Miraggio.