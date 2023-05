A spasso tra stelle e pianeti: al Planetario di Caserta si parte dall'origine del Sistema solare

«A noi la Terra sembra enorme. Basta pensare solo per un attimo a quanta strada percorriamo ogni giorno per le nostre occupazioni». Così descrive l’appuntamento di oggi (alle 18:30), dal titolo “In viaggio nel Sistema solare”, il Planetario di Caserta nel quartiere del Parco degli Aranci, gestito da un’associazione costituita dall’Its «Buonarroti» e dagli istituti comprensivi “Vanvitelli” e “Ruggiero”. Trenta minuti prima dell’orario di inizio è possibile effettuare anche una visita al percorso museale.

L’organizzazione sottolinea inoltre che si tratta di una percezione «errata, dovuta all’egocentrismo della nostra specie.

In effetti siamo solo uno dei pianeti del Sistema solare, non certo il più grande, neppure il più piccolo, non il più caldo, nemmeno il più freddo».

Quello di oggi è inoltre un evento consigliato dai dieci anni in su, che il Planetario definisce come un «viaggio speciale per conoscere molto da vicino come si alternano notte e dì su Mercurio, come si vive su Venere, quanto è straordinaria la geologia di Marte, quanto è enorme Giove. Un incontro ravvicinato con Saturno e i suoi anelli, uno sguardo allo strano mondo di Urano e una vista in lontananza di Nettuno. E soprattutto, come e quando il Sole e il suo Sistema solare sono nati e finiranno, senza troppo rimpianto dell’intero restante universo».