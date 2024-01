Caserta, polemiche sul piano parcheggi. L'opposizione: «Debacle del Comune»

Si è dibattuto oggi al Consiglio comunale di Caserta il nuovo piano parcheggi della città, affidato ad un'azienda privata (la K-City) tramite un project financing di 40 milioni di euro, valido per dieci anni con opzione di rinnovo per altri dieci.

Il consigliere comunale del movimento Caserta Decide, Raffaele Giovine, è intervenuto in aula criticando il Comune e sottolineando la mancanza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il cosiddetto Pums, «il cui studio è stato già pagato dal Comune; si tratta di un progetto - ha spiegato - che attendiamo di avere da ormai 3 anni, che è fondamentale, perché a Caserta non abbiamo studi o analisi sullo stato dell'arte dei flussi della mobilità; non abbiamo uno studio sulle necessità di spostamento dei cittadini; non abbiamo uno studio sulle linee dei bus ma procediamo a cambiare le linee dall'8 gennaio scorso».

«Non abbiamo - ha sottolineato - uno studio sulle piste ciclabili ma procediamo a costruirne sempre di più senza un progetto unico; non abbiamo uno studio ma apriamo nuove aree pedonali o a traffico limitato, e abbiamo due parcheggi importantissimi per la città, il Pollio e il 4 Novembre, che sono entrambi chiusi nonostante, soprattutto nell'ultimo caso, la gara sia stata affidata a marzo 2022.

La questione mobilità è molto dibattuta ultimamente a Caserta, specie da quando ha iniziato ad operare nel novembre scorso il nuovo affidatario del servizio parcheggi, la società K-City, che ha introdotto parchimetri all'avanguardia con funzionalità non ancora attive ma tariffe aggiornate e ritoccate al rialzo. «Perché il Comune non internalizza il servizio - si domanda Giovine - nonostante il contratto preveda che oltre il 60% delle entrate del servizio vadano al privato? Qual è lo studio economico dietro la scelta di esternalizzare il servizio mettendo a rischio le casse del Comune? In ultimo: il servizio, la cui partenza era prevista a settembre, continua a funzionare a singhiozzo. Gli ausiliari continuano a non poter far multe, non si può ancora pagare con carta, tutti i servizi affini, tra cui sistemazione di segnaletica orizzontale e verticale, ancora non sono stati attuati, in un contesto di totale assenza di un cronoprogramma per l'attuazione del progetto. Perchè? Chi è il responsabile»? conclude il consigliere.