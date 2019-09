CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 15 Settembre 2019, 13:30

Nuovo giorno, altro disagio per gli automobilisti in transito per il ponte di Ercole.Ieri mattina un'autoambulanza non è riuscita a oltrepassare il ponte e a raggiungere l'ospedale di Caserta in via Tescione. Il motivo, neanche a dirlo, è da ricercare nell'altezza del dissuasore installato all'inizio del ponte che rende impossibile l'utilizzo del sottopasso a tutti i mezzi, esclusi auto e motorini.