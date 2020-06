Anche Caserta ha il suo «Ponte dei sospiri»: è quello di Ercole, rispetto al quale, in occasione dei continui, imbarazzanti incidenti che lo interessano da anni, non si può che allargare le braccia e, appunto, sospirare per lo sconforto. Sono due anni, infatti, (la prima volta dell'epoca recente si è registrata l'1 gennaio 2018) che sotto al ponte rimangono incastrati periodicamente (con una cadenza di due-tre volte al mese, almeno fino alla messa in posa dell'ultimo dissuasore luminoso) mezzi di altezza superiore ai 2,20 metri condotti da autisti, a voler pensare bene, distratti o maldestri. E non sono serviti tutti i rimedi posti in essere in questi anni per evitare l'inconveniente.

Dai cartelli stradali che indicano la dimensione massima del mezzo che può attraversarlo, alle strutture metalliche che incorniciano i due varchi, ai dissuasori luminosi, inaugurati solo qualche mese fa che, con l'accensione di fari, segnalano ai veicoli troppo alti, lo stop suggerendo, nel contempo, la strada alternativa: nulla sembra riuscire a proteggere i conci che sorreggono la struttura di pietra del ponte. Mentre, la situazione continua incomprensibilmente a riproporsi con nuovi disagi per i cittadini, traffico, file di auto che intasano uno dei più frequentati accessi alla città. Come è successo anche ieri quando la struttura metallica a strisce bianche e rosse che «incornicia» (lato Caserta centro) lo storico manufatto con l'obiettivo di tutelarlo, è stata di nuovo abbattuta.

IL FATTO

Il fatto dovrebbe essere accaduto nella notte fra sabato e domenica o, al più tardi, nella mattinata di ieri. Un mezzo è entrato dal lato Ercole e, rimasto incastrato in uscita lato Caserta centro dove, peraltro, il manto stradale risulta più alto, ha forzato la struttura abbattendola. La segnalazione alla Polizia municipale è arrivata ieri alle 8. Immediatamente è scattata la procedura, ormai di routine, si potrebbe dire: il ponte è stato interdetto al traffico, mentre sul posto si sono portati gli stessi uomini della Polizia municipale con la ditta addetta alla riparazione. Alle 12,30 la struttura era stata raddrizzata.

LA TESTIMONIANZA

«Sono nella Polizia municipale dal 1992 e non so quante volte siamo dovuti intervenire per questo problema», dice uno degli agenti in servizio ieri mattina. «Una cosa inspiegabile aggiunge - se non con la scarsa attenzione degli autisti. Eppure, con l'attrezzatura che ora si trova ai due lati del Ponte, tale distrazione proprio non si giustifica». Ma tant'è.

I RIMEDI

Comunque, questo ulteriore incidente richiama ancora l'attenzione sul problema, riportando in auge altre rimedi suggeriti da più parti. Come un dissuasore «fisico» posizionato molto prima dello stesso ponte in modo da non turbare la visione di quel tratto che ha a che fare con l'antico contesto reale e che aveva avuto anche l'approvazione della Soprintendenza. Dovrebbe essere una sorta di «giogo»: chi riesce ad attraversarlo può proseguire con la certezza di uscire senza intoppi dal ponte. Oppure, un dispositivo traffico che preveda la deviazione per i mezzi più ingombranti. In ogni caso, l'intervento dovrà essere tempestivo e risolutivo: la struttura, infatti, risulta sempre più danneggiata. Buchi, strisciate, fori anche di una certa grandezza, pezzi di conci mancanti, erba che cresce in fessure verticali visibili anche all'esterno fanno temere per il futuro. E sebbene i tecnici assicurino che non ci sono problemi di tenuta strutturale, va pur sempre ricordato che il ponte di Ercole è parte integrante del giardino reale.

