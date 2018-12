CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 13:00

Sei puntate, cinque da settembre a ieri, una sequenza grottesca d «incidenti» al Ponte Ercole. Sarebbe solo ridicolo se non ci fosse la rabbia di quanti, incolpevoli, sono costretti a subire disagi da traffico deviato e paralizzato in varie zone della città. Lo «spettacolo» è quello del sottopasso di Ercole, un breve tratto che sottopassa il parco reale troppo spesso ostruito da automezzi che, eccedendo i 2.20 metri di altezza ben segnalati, lo tappa. Giovedì alle ore 22.15 l'ultimo incidente, un'ambulanza dopo aver trasportato un paziente alla Casa di Cura San Michele di Maddaloni, transitando in direzione del centro urbano è andata a fracassarsi contro la struttura metallica di supporto alla volta marmorea danneggiata nelle precedenti, analoghe occasioni, i pesanti pali di sostegno e la traversa volano e si abbattono al suolo. Appena due giorni prima, un autocarro aveva causato uguali danni.Giovedì, dopo l'incidente, sul arrivano pattuglie della polizia municipale, transenne, traffico bloccato e deviato per via San Francesco e via Cupa d'Ercole e Sala, due auto di supporto inviate dalla centrale di viale Lamberti, quattro vigili di sentinella, due per versante, prelevati dalle unità di reperibilità a trascorrere la notte, alle sette di ieri smonto e cambio della guardia in uno all'avvio dei lavori di riparazione della squadra di tecnici della ditta di carpenterie metalliche che ormai s'è votata a organizzare ricorrenti interventi e chissà che non si pensi a un posto fisso di soccorso. Alle 12 in punto, il trabiccolo torna in piedi e il traffico alla normalità.