Giovedì 19 Luglio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 18:15

I carabinieri della stazione forestale di Piedimonte Matese hanno effettuato un importante intervento a Pratella, nella località “Demanio Fluviale del Volturno”, laddove hanno accertato l’esecuzione in corso d’opera, con l’ausilio di una macchina escavatrice cingolata, di interventi di sbancamento e movimentazione di inerti su un lembo di terreno affiorante al centro di una biforcazione del letto fluviale, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte delle autorità competenti.La macchina escavatrice cingolata, del valore di 200.000 euro, di proprietà di una ditta dedita al noleggio delle macchine operatrici di Sessa Aurunca, è stata posta immediatamente sotto sequestro preventivo. Gli interventi in questione erano stati commissionati da L.P., 82enne di Vairano Patenora che, proprietario di un fondo limitrofo alla zona del fiume Volturno interessato dalle modifiche, intendeva realizzare, senza alcuna autorizzazione, una deviazione delle acque del fiume per farle entrare nella sua proprietà al fine di creare un centro di pesca sportiva.