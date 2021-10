CASERTA - Cambio al vertice della prefettura di Caserta: Raffaele Ruberto è il nuovo prefetto di Torino e lascia il posto a Giuseppe Castaldo, proveniente da Pisa. Entrambi i prefetti mantengono l'incarico di commissario straordinario di governo per Castel Volturno.

Il nuovo prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, già prefetto di Siracusa dal gennaio 2017, è nato a Napoli nel 1961. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito l'abilitazione per la professione di avvocato. Entrato nella carriera prefettizia dell'Amministrazione dell'Interno nel 1988, ha prestato servizio presso la Prefettura di Imperia. Successivamente trasferito presso il Ministero dell'Interno, ha ricoperto incarichi di funzione dirigenziale in diversi uffici, venendo promosso viceprefetto nel 2001.

In provincia di Caserta è già stato con il ruolo di commissario prefettizio per il Comune di Lusciano.