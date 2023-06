Caserta, presidio antirazzista in piazza contro la legge Cutro

Duecento persone hanno partecipato oggi a Caserta, a piazza della Prefettura, al presidio antirazzista contro la Legge Cutro e per la riattivazione del progetto di accoglienza Sai (ex Sprar) a Caserta.

Il presidio è stato organizzato dal Movimento migranti e rifugiati di Caserta insieme al Centro sociale ex canapificio; sono intervenuti in piazza La Caritas diocesana di Caserta e Capua, il Centro Fernandes, i Padri comboniani di Castel Volturno, la rete Stop Biocidio, Don Nicola Lombardi, LIPU, Comitato per Villa Giaquinto, Comitato Città Viva, Kalifoo ground, Caserta Decide.

Agli organizzatori è giunta anche la lettera di sostegno del Vescovo Pietro Lagnese, che ha ribadito «l'importanza di applicare i principi di solidarietà e fratellanza in questo momento storico, con un pensiero ai morti dei naufragi in mare e a Frederick Akwasi, ucciso sabato scorso a Pomigliano d'Arco».

«Il nostro impegno nei prossimi mesi - spiega Virginia Crovella del Centro ex Canapificio - sarà di vigilare sulle procedure di espulsione e sulle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno, garantendo così in maniera concreta i rinnovi dei permessi di soggiorno e l' l'accesso alla richiesta di protezione internazionale che oggi di fatto è disattesa da tempi molto lunghi».

Il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e il facente funzioni della Questura Andrea Curtale si sono impegnati ad informare il Ministero dell'Interno circa le interpretazioni contradditorie delle nuove. Sul Sai, gli organizzatori ritengono che sia necessario «rafforzare i progetti di accoglienza, perché favoriscono percorsi di inclusione. Vogliamo che Caserta torni ad essere un'eccellenza nazionale sull'accoglienza e sull'inclusione, com'è stato fino al 2021, con un impatto sociale ed economico che ha favorito italiani e migranti».