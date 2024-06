Tutti con gli occhi al cielo. Danza del sole, a Recale, in attesa della sfilata del Giglio, una guglia a base quadrata alta quasi trenta metri, allestita in onore del santo patrono Antimo. Ieri, alle 12, è avvenuta la traduzione in forma privata della statua di Antimo dalla chiesa di Santa Maria Assunta, in via Municipio, alla chiesetta del Santissimo Corpo di Cristo, in via Marconi, a simboleggiare l’esilio e la carcerazione di Antimo.

Alle 21:45, il santo, in processione, è stato riportato nella chiesa dell’Assunta, con la benedizione della reliquia: il rito, di grande forza evocativa, rappresenta il ritorno dall’Asia a Roma, prima del martirio, avvenuto nel 303 dopo Cristo.

Nella tarda serata, all’estremità della base del Giglio, montato sul sagrato della chiesa, sono stati inseriti le “varre” e i “varretielli” che consentiranno alla paranza il trasporto dell’obelisco. Stamattina, dalle 9:30, il momento clou della festa: cento e più accollatori (128, per la precisione), coordinati da Antonio Vendemia, lo condurranno in spalla per le strade del paese, come atto di devozione al santo. Il corteo sarà guidato dal parroco Antonio Coscia, dal direttore dei festeggiamenti Michele Maria, dal tesoriere Antimo Fiorillo e da tutti i membri del comitato. Riportato il Giglio in parrocchia, alle 22:00, tutti in piazza Aldo Moro per il concerto di Marco Sentieri, selezionato per la sezione giovani di Sanremo 2020. Domani, il gran finale: alle 22, sempre in piazza Moro, si esibirà Ivan Granatino, in una tappa del tour “Viene appriesso a me”. Nato a Caserta, nel 1984, è una delle voci più moderne e rappresentative del panorama musicale partenopeo. Collega e collaboratore di artisti come Clementino e Club Dogo, il suo stile inconfondibile mette insieme R&B, rap, dance e pop-rock alle melodie della tradizione napoletana.

Quello tra il Giglio, sessanta quintali di legno, chiodi e cartapesta, e Sant’Antimo è un legame antico e un culto che si rinnova da più di un secolo e mezzo, riuscendo a non tradire mai sé stesso. Intrisa di retaggi pagani, la festa ha assunto le dimensioni di un rituale collettivo, nel quale le celebrazioni religiose si mescolano al folclore, all’arte, alla musica popolare e alla gastronomia contadina. La Chiesa ha evangelizzato la sfilata, conferendole un senso pieno per i credenti. Chi trasporta il Giglio sceglie di essere figlio di Dio; capace di vincere il male con il bene, nel solco tracciato dal santo, ha spiegato il parroco. Le quattro facciate che la rivestono rendono, per alcuni, la guglia di Recale persino più suggestiva e imponente dei celebri Gigli di Nola, da cui deriva e nelle cui botteghe d’arte è realizzata. Ancora dibattuta è la datazione del connubio tra Antimo e la macchina da festa; dalla tradizione orale, si sa che qualcosa di somigliante a una stele fu eretta nella seconda metà del 1800 dal sarto Giovanni Battista. Bisognerà attendere, però, il 1894 per ammirare una struttura simile a quella attuale: l’opera costò quattrocento lire e fu commissionata al mastro nolano Giovanni Sbiccuoco. Alta circa ventisette metri, era ornata con frammenti di vetro di vari colori, che riflettevano la luce del sole. In seguito, i pezzi di vetro furono sostituiti da ornamenti in cartapesta, raffiguranti, nei vari piani, gli episodi della vita del santo e del suo supplizio.

L’amore per il Giglio e per Sant’Antimo, da anni, contagia anche i più piccoli. Lo scorso 12 maggio a sfilare è stato il Giglio boys: i ragazzi, dopo aver ascoltato la messa della domenica e ottenuto la benedizione da don Antonio, si sono messi all’opera, portando la loro piccola guglia per le strade della cittadina. Dopo il concerto di domani la carovana della festa si ferma. Il prossimo appuntamento del calendario sacro è per l’11 maggio del 2025, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant’Antimo, prete e martire della via Salaria.