Momenti di tensione nel corso dell'udienza del processo sulle violenze a carico dei detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nel Santa Maria Capua Vetere, quando in aula è entrata la telecamera della Rai Campania con cameraman e il giornalista Geo Nocchetti; il presidente del collegio Roberto Donatiello ha correttamente chiesto se qualcuna delle parti private si opponesse alle riprese.

A quel punto il pubblico ministero Alessandro Milita è intervenuto dicendo che era contrario alle riprese dell'udienza, riprese e servizi che vanno in onda da quasi due anni.

Dopo la sospensione per ritirarsi in camera di consiglio, al ritorno in aula il presidente Donatiello ha autorizzato le riprese, ma ancora una volta il pubblico ministero Milita si è opposto anche a nome delle due colleghe Daniela Pannone e Alessandra Pinto, destando lo sconcerto del cronista che ha ricordato che «i pm in udienza sono pubblici ufficiali per i quali la Cassazione ha escluso che possano sottrarsi alle riprese salvo che per motivi di sicurezza».