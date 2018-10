CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:30

CASAL DI PRINCIPE - Un tavolo tecnico che possa dialogare con tutti i rappresentanti delle istituzioni e dare voce alle esigenze degli allevatori di bufale casertani, in particolare quelli dell'area dell'Agro aversano e del basso Volturno, preoccupati dai tantissimi abbattimenti. È il risultato di un convegno tenuto a Casal di Principe, che ha visto la presenza di rappresentanti del governo centrale, con l'onorevole Margherita del Sesto esponente di M5S e componente del gruppo parlamentare Agricoltura, che ha preso l'impegno di portare il problema al governo centrale, così come i presidenti delle commissioni regionali per l'Agricoltura e Sanità, rispettivamente Gennaro Oliviero e Stefano Graziano, a cui si è aggiunto Vincenzo Viglione, che fa parte della commissione Agricoltura, hanno dato il via libera a trattare la questione in sede regionale. Punto focale è l'abbattimento degli animali, circa 70mila quelli registrati dal 2007 ad oggi per presunti casi di brucellosi e tubercolosi, con una spesa di circa 175 milioni di euro.