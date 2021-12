Caserta, qualità della vita: sempre ultimi ma ancora più soli

Come Verstappen ed Hamilton. All'ultimo giro Trieste supera Milano nella classifica della qualità della vita 2021. Noi invece siamo il rosso del tricolore. L'annuale graduatoria redatta dal Sole 24Ore assegna quest'anno a Caserta la posizione numero 100, sei gradini più in giù rispetto alla casella 94 occupata nel 2020. Ultimi in Campania come lo scorso anno, ma questa volta più lontani. Volendo fare un paragone ciclistico, è come procedere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati