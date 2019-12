Tra il 1990 ed il 2018 la provincia di Caserta è rimasta relegata per ben 8 volte nelle ultime tre posizioni delle classifiche nazionali del Sole 24 ore in tema di qualità della vita. Un fardello che per diverse stagioni ha pesato a livello di immagine su di un capoluogo di provincia troppo spesso rappresentato in stato di perenne sofferenza. Adesso qualche timido segnale positivo sembra profilarsi nell'ambito del report piu attuale del 2019, quello ritenuto il piu approfondito degli ultimi decenni. Infatti, nell'ambito dei 90 indicatori presi in considerazione dall'organo di stampa, Caserta sale al 93 posto nella classifica nazionale sulla vivibilità, facendo meglio rispetto al 2018 dove si fermò a quota 101. Un trend acclarato, insomma, almeno per la forza dei numeri, che premia la città capoluogo e che non sorprende del tutto se raffrontato pure con l'ultimo report di novembre di «Italia oggi» latore di fondati motivi di speranza anche a giudizio del sindaco del capoluogo Carlo Marino.



Otto punti percentuali conquistati in un anno dalla provincia di Caserta non sono pochi, questo vale ribadirlo, non fosse altro perché potrebbero documentare un vantaggio sia pure minimo rispetto alle altre aree interne della Campania come Avellino (segue con 94 punti) e Benevento (95) in un' ideale competizione sulla crescita. Ma a fronte di risultati che pure non sono da sottovalutare, neanche l'ultima classifica sulla qualità della vita induce ad intravedere possibili occasioni di ripartenza per il destino di questo territorio, con un particolare riferimento alle istanze di lavoro e di benessere della comunità locale. Un territorio che soprattutto per questi due settori lascia molto a desiderare, deludendo molte delle aspettative dei residenti. Non a caso, nell'ambito dell'apposita graduatoria di settore compilata dall'organo di stampa, alla provincia di Caserta viene assegnata la maglia nera per quel che riguarda la spesa sociale degli Enti locali a favore di minori, disabili, anziani, la dove si tocca il fondo di 0 euro pro capite. Un buco inammissibile rispetto ai 1000 euro erogati in media per la maglia rosa aggiudicata nella fattispecie alla città di Trento .Condizioni peggiori si registrano a Caserta pure per il settore della mobilità che è considerato quasi inesistente (penultimo in classifica) o insufficiente quale servizio di pubblica utilità. Un flop, in altre parole, che fa alzare il volume delle proteste di pari passo con le sempre maggiori richieste dell'utenza. Altro indicatore significativo del dossier 2019 è l'aumento demografico, in particola della terza età. A guidare la classifica del rapporto tra popolazione anziana e la popolazione in età attiva, la provincia di Caserta si distingue in assoluto sinanche rispetto al capoluogo regionale, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano economico e sanitario. Sul versante opposto, vengono meno poi i numeri sulle dotazioni infrastrutturali , culturali , sportive che dovrebbero essere incrementate e che invece sono ferme ad una percentuale assai ridotta che sfiora il 9,6% ( l'indice massimo è riferito ad Aosta) . Altro capitolo del dossier è poi riservato a settori in stand by, come quello dei consumi ( la posizione in classifica è la 101), mentre resta come esito incoraggiante la tenuta della famiglia (mediamente è composta da 2 componenti per nucleo).



Ma vediamo adesso i riscontri per ogni singola tappa della ricerca. Nella prima tornata dedicata ai consumi Caserta ottiene 417, 75 punti , mentre Napoli scende di due lunghezze con 414 punti assegnati. Nella seconda tappa dedicata agli affari e lavoro la posizione di Caserta e l' 84esima, con 416 punti attribuiti, mentre Napoli occupa il posto 89. Per quello che è stato documentato nel sondaggio sull' ambiente Caserta si piazza al posto 99 con 381,50 punti, là dove paga pesantemente l'inconsistenza di tanti servizi, quanto meno precari. Per la quarta tappa in agenda, ovvero le politiche demografiche Caserta avanza e tocca la punta massima dell'undicesima posizione con 615 punti attribuiti (la capolista è Bolzano, mentre la maglia nera spetta alla città di Savona). Ultima tappa del viaggio il dossier lo riserva ai problemi della giustizia dove viene attribuito a Caserta il posto 82esimo con 623 punti. Nel comparto, in particolare, spiccano le percentuali relative alle denunce per rapina (470 ), la quota per le cause pendenti ultratriennali (200)- Di qui una disamina del tutto articolata di tanti fenomeni nel territorio, come quelli esposti nel dossier; una radiografia aggiornata su di una realtà con tante ombre e poche luci, pur sempre in pensosa attesa di una vivibilità tutta da ripensare, ancor piu da riprogrammare.

