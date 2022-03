Caserta, il questore alla scuola di polizia per un saluto ai nuovi allievi agenti

Il questore della Provincia di Caserta dirigente superiore Antonino Messineo, nella mattinata di ieri, si è recato in visita alla scuola allievi agenti della polizia di Stato di Caserta, per un saluto agli allievi frequentatori del 216esimo corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica di agente della polizia di Stato, che ha avuto inizio il 28 febbraio scorso.

Il questore, accolto dal direttore della scuola ha rivolto un benvenuto agli allievi, sottolineando gli aspetti deontologici e valoriali che si pongono come principi ispiratori della polizia di Stato.