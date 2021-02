Lo hanno fermato, a bordo della sua Audi di colore nero, durante un controllo di routine. Per evitare qualsiasi tipo di provvedimento, ha aggredito un carabiniere in servizio presso la stazione locale ed è scappato. Si tratta di un giovane di San Felice a Cancello al quale è stata sequestrata l'autovettura. Al momento lo stanno cercando su tutto il territorio della Valle di Suessola diverse pattuglie delle forze dell'ordine.

L'episodio è accaduto nella famigerata zona di Parco De Lucia, a Santa Maria a Vico, dove specialmente nei fine settimana si registrano risse e assembramenti nonostante le restrizioni da Covid-19. Il militare dell'Arma è stato colpito al volto e si trova ora in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi ma è sotto osservazione. Il sindaco Andrea Pirozzi ha già convocato per domattina alle 10,30 una riunione urgente del Comitato di sicurezza urbana ed ha informato il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto. "Siglerò un provvedimento per vietare l'ingresso in città di persone non residenti", ha detto il primo cittadino raggiunto telefonicamente.

