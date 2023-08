Ha un'età compresa tra i 30 e i 55 anni, una licenza media e nessuna specializzazione. È l'identikit del percettore medio del Reddito di cittadinanza. Almeno di una fascia consistente di beneficiari. Un dato emerso in tutta la sua evidenza all'indomani dello stop all'erogazione del sussidio quando ci si è trovati di fronte al nodo ricollocazione, finalizzato a reinserire i percettori nel mercato del lavoro. Su 6.959 destinatari che hanno ricevuto il sostegno economico fino a luglio nei comuni di Caserta, San Nicola la Strada, Castel Morrone, Casagiove, Casapulla, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Portico di Caserta e Curti (quelli della circoscrizione di Caserta del Centro per l'Impiego), sono 4.623 quelli che lo hanno perso definitivamente. Perché non più in possesso dei requisiti previsti dalle nuove normative (26,60%), perché hanno rinunciato ai corsi obbligatori (4%), perché non si sono presentati ai colloqui nei centri per l'impiego (15,26%). Per il 7,14% dei casi il sussidio era comunque giunto a scadenza e non più rinnovabile. E poi ci sono i casi di esonero (6,06%), revoca (1,60%) e sospensione (0,27%). Per gli altri 2.336 si sono aperte invece le porte della formazione retribuita per una durata di tre mesi. Il 24% ha già frequentato i corsi, il 42% li sta svolgendo mentre per un altro 30% partiranno in autunno. Poi la speranza di un lavoro.

Un obiettivo non semplice da raggiungere in un mercato spesso viziato da imprese che cercano di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo e una forza lavoro non adeguatamente preparata. I settori che offrono maggiore possibilità di inserimento sono quelli della ristorazione e dell'edilizia, seguiti da informatica, contabilità e terziario (grande distribuzione, commercio al dettaglio, turismo, servizi assicurativi e non solo). Una scelta che, nel caso dei percettori privi di una istruzione superiore o di una competenza specifica, si restringe ai primi due comparti, vale a dire alle figure di camerieri, lavapiatti, assistente cuoco ma anche commessi oppure nel caso dell'edilizia, che ha ottenuto un boom grazie all'introduzione della misura dell'ecobonus, a carpentieri, muratori e manovali.

Tra le criticità segnalate dagli aspiranti lavoratori e spesso riscontrate anche da chi è attivo nel settore lavoro ci sono contratti fittizi, straordinari non pagati, turni massacranti, orari di lavoro non ben definiti e non rispettati. Fattori che hanno contribuito ad alimentare la sfiducia da parte dei candidati nei confronti delle imprese e più in generale del mercato del lavoro. Basti pensare che per riuscire ad intercettare una decina di camerieri, si è passati per oltre seimila rifiuti. Un caso non isolato e soprattutto non limitato ai percettori del reddito. Qualche risultato più soddisfacente nell'incontro tra domanda e offerta si ottiene quando aumentano i requisiti e anche le competenze anche se, in una realtà come quella di Caserta, dove quasi duemila residenti hanno abbandonato la città nel 2022, cancellandosi dall'anagrafe, per trasferirsi altrove, non è sempre facile intercettare alcune figure professionali quali ingegneri gestionali o elettronici, esperti di informatica o traduttori. La mancata corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente in possesso da parte dei candidati rappresenta allo stato uno dei gap più evidenti.

Così come quello anagrafico. Il 36,84% di chi cerca lavoro ha meno di trent'anni, il 41,46% ha tra i trenta e i cinquant'anni mentre il 21,70% ha più di 55 anni. In riferimento al matching tra domanda e offerta, stando ai dati ottenuti incrociando le diverse piattaforme dedicate, emerge però un sensibile passo in avanti. Nel 2022 su 170 richieste di lavoro ne risultano soddisfatte 158 mentre nei primi sette mesi del 2023 la media oscilla tra le quindici e le venti assunzioni al mese su trenta richieste per un totale di oltre centodieci nuovi reclutamenti. Tra i candidati c'è anche una minoranza di stranieri provenienti prevalentemente da Senegal, Tunisia, Marocco e Pakistan. Infine il capitolo della formazione gratuita nell'ambito del programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) finanziato dall'Ue, al quale non accedono soltanto i percettori del reddito o della Naspi ma anche i disoccupati privi di un sostegno economico e i lavoratori vulnerabili. Quelli che fanno registrare la maggiore affluenza sono i corsi per operatore socio-assistenziale (una figura particolarmente richiesta da cliniche, Rsa, case di cura), operatore per l'infanzia (destinati a scuole private o parificate), servizi di distribuzione commerciale (supermercati, discount, cash & carry) e segretario amministrativo (che fornisce anche un punteggio per la carriera scolastica).