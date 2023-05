Due fioriere distrutte, una vettura danneggiata e una mattina impegnata per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l'area. È il bilancio di una notte di follia di due giovani che viaggiavano a bordo di una Mini Cooper, che l'altra notte è finita contro le fioriere posizionate in viale Douhet a protezione di piazza Carlo III, la piazza antistante la Reggia, lì dove la circolazione è vietata a eccezione dei veicoli delle forze dell'ordine e dell'Aeronautica Militare e dei mezzi di soccorso.

Un incidente che riaccende i riflettori su quanto accade nell'area che gravita attorno alla Reggia, che, ancora una volta, dimostra di avere bisogno di presidi fissi delle forze dell'ordine e controlli costanti. Il degrado, come riportato nel reportage pubblicato ieri da "Il Mattino", testimoniato anche dal verde incolto nella villa Maria Carolina, dalla sosta selvaggia delle auto lungo i galoppatoi di viale Carlo III e i sottopassi "sgretolati" con i mattoni staccati dalle pareti (probabilmente a causa di incidenti) e mai rimossi, è un biglietto da visita che non rende onore alla grande capacità attrattiva che la Reggia sta esercitando con i suoi costanti boom di turisti.

Per cause ancora tutte da chiarire, intorno all'1,30, il conducente della vettura, incurante della segnaletica e dei divieti di accesso posti all'ingresso di viale Giulio Douhet, si è diretto verso i varchi principali di accesso a Palazzo Reale, dal lato della Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare. L'auto, anche a causa della velocità, ha terminato la sua corsa contro le fioriere in cemento posizionate trasversalmente alla strada proprio per scongiurare il transito di veicoli non autorizzati in piazza Carlo III (c'è chi percorre il tratto per entrare direttamente nel centro della città o per imboccare l'Appia). L'impatto è stato tale da distruggere due blocchi di fioriere e da spostarne una terza. Illesi gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza in servizio di pattugliamento nella zona. L'auto è stata rimossa da un carrogrui. Ieri mattina, invece, i tecnici del Comune, la polizia municipale e il personale della Ecocar hanno pulito l'area dagli ultimi detriti e rimosso le fioriere distrutte e cosparso la strada con terra e segatura per asciugare i liquidi scivolosi persi dalla macchina dopo l'impatto. Operazioni a cui hanno assistito anche i visitatori della Reggia, in particolare scolaresche in gita.

«Questa mattina (ieri, ndr) siamo intervenuti con una nostra pattuglia in viale Douhet dice il comandante della polizia municipale Luigi De Simone per agevolare le operazioni di pulizia e di ripristino di uno dei due varchi di accesso a piazza Carlo III. Le operazioni sono durate un paio di ore. I dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno proceduto alla stima del danno. Dopodiché, si è intervenuti con la rimozione delle fioriere e la pulizia dell'area dai liquidi». L'importo necessario per il ripristino delle fioriere sarà addebitato al conducente dell'auto dall'Avvocatura Comunale.

Ma non è la prima volta che delle auto riescano ad attraversare indisturbate piazza Carlo III, nonostante sia un luogo affollato nelle ore diurne e meta di "notti sotto le stelle" da parte dei giovani. I due varchi, infatti, seppur in un primo momento pensati come dissuasori, nel tempo sono stati aperti in maniera sempre più evidente per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. «Al momento gli accertamenti sono in corso conclude De Simone e occorrerà ancora stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare la velocità. Non è stato necessario visionare le telecamere della zona perché i due ragazzi non si sono allontanati». Se da un lato è prematuro sbilanciarsi se si sia trattato di una corsa davanti alla Reggia finita male o su una distrazione alla guida piuttosto grave, certamente quel che è da rivalutare è l'uso e l'utilizzo dei varchi posti a tutela dei cittadini e dei turisti che ogni giorno percorrono la piazza più grande d'Europa per visitare la Reggia e la città. Se di giorno, infatti, il controllo viene assicurato dalla presenza delle forze dell'ordine e dei militari impegnati nell'operazione "Strade Sicure", di notte tutto ciò viene lasciato al senso civico dei cittadini. Unica eccezione restano i weekend con l'attivazione del presidio interforze contro la malamovida.