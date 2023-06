“Luigi Vanvitelli 1773-2023”: un viaggio nell'Acquedotto Carolino negli scatti di Gigino Nostrale

Ultimo appuntamento della rassegna “Luigi Vanvitelli 1773-2023 – Per i 250 anni dalla morte” organizzata dal Museo Civico di Maddaloni per ricordare il grandioso architetto della Reggia di Caserta, dell’Acquedotto Carolino e dell’altare della chiesa del Corpus Domini di Maddaloni. Sabato 24 giugno 2023 alle 17:30 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “L’acquedotto carolino attraverso l’obiettivo fotografico di Gigino Nostrale” realizzata e curata appunto dall’artista Gigino Nostrale, grande amico del Museo Civico con il quale ha sempre collaborato.

Con le sue opere fotografiche, tutte rigorosamente in bianco e nero, Nostrale porta lo spettatore a ripercorrere le strutture ed i luoghi che rientrano nel percorso dell’acquedotto realizzato sempre dal grande Vanvitelli.

Si parte dalle vasche di raccolta di Airola, passando per i comuni di Moiano e Bucciano, giungendo agli stupendi Ponti della Valle, per poi proseguire verso la Reggia di Caserta. L’attenzione dell’artista non si ferma però al Palazzo Reale. Con il suo obiettivo, Nostrale ci accompagna anche alla scoperta delle ramificazioni meno note, toccando le seterie di San Leucio e la Reggia di Carditello. Un viaggio incredibile ed emozionante.

Prima di inaugurare la mostra, sono previsti alcuni interventi. Nella sala Polivalente del Museo prenderanno la parola il sindaco Andrea De Filippo, la responsabile scientifica del Museo Civico Maria Rosaria Rienzo, il giornalista Raimondo Raffaele, lo storico locale mons. don Francesco Perrotta, ed infine l’artista Gigino Nostrale.