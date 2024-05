Caserta, in edicola numero di Topolino ispirato alla Reggia

L'8 maggio esce in edicola il numero di Topolino che ospita la storia a fumetti ispirata alla Reggia di Caserta e a Luigi Vanvitelli. Lo storico settimanale, edito dal 1949 e pubblicato dal 2013 da Panini - vanta una readership di oltre un milione di lettori a settimana - ha realizzato un fumetto interamente dedicato al Museo borbonico.

«Zio Paperone e la regale ispirazione» porterà gli appassionati del fumetto alla scoperta della Reggia di Caserta, proposta nella sua versione «paperizzata» di Quackserta. Come di consueto nelle storie di Topolino, non mancheranno gli imprevisti per lo sfortunato Paperino e i tentativi criminosi della banda Bassotti. Il ricco Zio Paperone confesserà il suo amore per la Reggia, anche per lui fonte di ispirazione.

La Reggia, inserita nel 1997 nella lista del patrimonio Unesco, promuove così la conoscenza del suo patrimonio presso il pubblico dei bambini, degli adolescenti e delle migliaia di cultori del fumetto Panini.