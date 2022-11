La “Domenica al Museo” riempie la città di turisti: 7mila visitatori alla Reggia

La lunga fila di visitatori in attesa davanti alla Reggia, sta diventato un'immagine sempre più familiare. Continua, infatti, la festa del turismo. Dopo il pienone dello scorso ponte di Ognissanti, con gli alberghi e i b&b tutti pieni in città, e la Reggia sold out, ieri il monumento vanvitelliano è stato visitato da 7710 persone (compresi gli abbonati) moltissime arrivate da fuori regione, incentivate anche dall'iniziativa Domenica al museo, promossa dal Ministero della Cultura e che prevede l'apertura gratuita al pubblico di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Un afflusso, questo delle domeniche gratuite, che si ripercuote più che positivamente sui bar, i ristoranti e le pizzerie che operano nella zona e non solo. «Abbiamo avuto il pienone», è la testimonianza di Giacomo Serao, titolare del bar omonimo a ridosso della Reggia. «Un trend che si conferma: il ponte di Ognissanti ma anche tutto il periodo primaverile ed estivo, sono stati di soddisfacente ripresa. Per fortuna, dopo la grave situazione che abbiamo vissuto a causa del Covid. Ovviamente, rimangono e si fanno sentire alcune criticità: la mancanza di parcheggi prima di tutto. Una situazione ai limiti del sopportabile. Con tante persone in città, come si fa a tenere ancora chiuse le aree di sosta dell'ex caserma Pollio e del Monumento ai caduti e ad interdire alla sosta anche il tratto del Corso Trieste più prossimo alla Reggia?».

L'onda lunga dei tanti visitatori arriva oltre la città, fino a riempire i locali delle limitrofe zone. «È andata benissimo. Il nostro patrimonio artistico-culturale è un potente attrattore e la gente ha voglia di vedere, di conoscere, di non stare a casa», dice Mimmo, titolare del ristorante La Medievale a Casertavecchia. Che aggiunge: «In tutto questo periodo abbiamo lavorato molto. È dalla primavera che le cose si sono attestate su standard più che soddisfacenti. In genere da noi arrivano gruppi da ogni parte d'Italia, soprattutto di domenica, per visitare la Reggia, ovviamente, ma, poi, si spingono fino al Borgo, dove si fermano a pranzo. Però, sempre più spesso, noto che c'è chi, forse perché già conosce il massimo monumento casertano, viene a Caserta per scoprire qualcos'altro. Come è successo oggi (ieri, ndr). Abbiamo ospitato un folto gruppo proveniente da Bari, giunto appositamente per visitare la casa-museo di Domenico Mondo, a Capodrise, di cui, peraltro sono rimasti entusiasti». Sempre a Casertavecchia, anche il ristorante Gli Scacchi, ha registrato il tutto esaurito. «Di domenica siamo quasi sempre pieni. Ma quest'anno, con l'estate prolungata e la rinnovata voglia di viaggiare, le cose sono andate ancora meglio, dice Gino Della Valle, il titolare.

La formula delle Domeniche al museo riesce, anche nei periodi di magra a mettere in circolo persone e a dare una smossa all'economia dei territori. Come è successo a Teano, dove sono stati molti i turisti che, dopo aver visitato il Museo archeologico di Teanum Sidicinum (che ha aderito all'iniziativa del Ministero come altri siti di Terra di Lavoro) hanno pranzato nei ristoranti della zona. «Da me sono arrivati diversi ragazzi spagnoli e inglesi e un gruppo di Latina», è la testimonianza di Dino Casale, titolare del ristorante omonimo al centro di Teano. Anche a Santa Maria Capua Vetere, dove all'Anfiteatro campano e al Museo archeologico dell'antica Capua sono arrivati 729 visitatori, il movimento è stato consistente. «Come peraltro in tutte le domeniche di gratuità ma non solo grazie all'incremento della nostra offerta culturale con l'apertura di otto nuove sale», sottolinea la dirigente, Ida Gennarelli.

Il Circuito archeologico dell'antica Capua ha organizzato, inoltre, diverse iniziative, rivolte a tutti i pubblici, per trascorrere l'intera giornata all'insegna della cultura, del benessere e della sana alimentazione con visite guidate, l'Ortobus, il furgoncino dedicato alla dieta dei gladiatori, come strumento di sensibilizzazione e di educazione alimentare, e laboratori, cacce al tesoro e lezioni di yoga.