La buona volontà c'è, l'impegno anche. Ma sarà la burocrazia lenta, qualche intoppo di altro tipo, fatto sta che il parcheggio nell'ex Caserma Pollio tarda ancora a riaprire. A fine novembre dello scorso anno il dirigente del Comune di Caserta Franco Biondi ha firmato la proposta di aggiudicazione della struttura di via Vittorio Veneto, inserita in un bando di gara relativo alla qualificazione e la gestione dell'area, alla società Sea Services, l'azienda che ha presentato il project financing dal valore di 7 milioni e 863mila euro.

Il progetto prevede la creazione di un'area per il parcheggio nell'ex caserma Pollio, alla quale andranno aggiunte diverse attività commerciali, un ristorante con terrazza, dei punti ristoro self-service, una zona relax, un garden shop e una sala multifunzione espositiva, oltre che ad un info-point dedicato alla vendita di souvenir relativi a Caserta e alla Reggia. A dicembre un'apertura straordinaria durante il periodo natalizio aveva fatto respirare la città, presa d'assalto da una serie di eventi e dall'onda di turisti che aveva scelto la Reggia di Caserta come meta invernale. Adesso si ripropone il problema.

L'arrivo di Pasqua e Pasquetta prevede un afflusso massiccio di turisti. E se a questo si aggiunge che durante le festività Palazzo Reale sarà regolarmente aperto, si teme che ancora una volta non si riesca a gestire tutto l'afflusso di auto nel centro cittadini. Il solo parcheggio sotterraneo, che spesso non viene considerato dagli automobilisti, potrebbe non bastare a contenere le auto. La preoccupazione maggiore è per Lunedì in Albis, quando la Reggia accoglierà non solo turisti, ma tanti avventori che vorranno trascorrere quella giornata nel verde. Tant'è che la direzione ha disposto ingressi contingentati per numero e fasce orarie per la visita al solo Parco reale. Raggiunto il numero massimo di ticket previsti non sarà possibile consentire ulteriori accessi. Nel complesso Vanvitelliano non è possibile effettuare pic-nic nel parco, ma sono state allestite diverse aree con tavolini nella pineta e quindi saranno in tantissimi a prendere d'assalto quelle zone.



Ma cosa ha spinto il Comune a non considerare un'apertura straordinaria come avvenuto a Natale? Ce lo spiega l'assessore e vicesindaco Emiliano Casale. «Pasqua non è come Natale, a Caserta non ci saranno eventi particolari spiega l'amministratore e non possiamo certo aprire per ogni festa o manifestazione. Per la riapertura del Pollio posso dire che la ditta aggiudicataria che deve effettuare i lavori ha presentato tutta la documentazione al Comune, ma si attende una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate che sta rallentando tutto. Appena riceveremo l'incartamento la ditta si metterà all'opera».

A fine dicembre Casale aveva annunciato che entro la primavera il parcheggio sarebbe stato riaperto, ma con l'iter burocratico che si allunga, non ci sono più tempi certi. «Quando riapre il parcheggio? Spero a breve, ma onestamente non so quando», chiosa l'assessore che sta seguendo in prima persone tutta la vicenda.

E per quel che riguarda il piano parcheggi in città, ricordiamo che anche la struttura di piazza IV Novembre, chiusa dal 2018, resta bloccata. Il piano di ristrutturazione pare sia fermo a causa di una modifica richiesta dai vigili del fuoco.



E, intanto, per il prossimo fine settimana gli alberghi e i bed & breakfast della città sono quasi pieni, si registrano prenotazioni per l'80% circa dei posti disponibili, mentre è già sold out la data del 25 aprile. E come detto la Reggia di Caserta sarà regolarmente aperta nel periodo pasquale. Considerata la grande affluenza di visitatori prevista per il prossimo fine settimana è possibile la formazione di file in biglietteria e presso i servizi del Museo. A Pasqua gli appartamenti Reali saranno aperti dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15. Il Parco Reale dalle 8.30 alle 19 con ultimo accesso alle 18, il Giardino Inglese dalle 8.30 alle 18 con ultimo accesso alle 17. Stessi orari a Pasquetta, quando però il giardino Inglese sarà chiuso.