Caserta, la scuola Generale Pollio riapre: domani la consegna delle chiavi

Ad annunciare la riapertura della scuola è l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo che fin dal primo giorno d'insediamento ha lavorato incessantemente affinché il plesso potesse essere riconsegnato all’utenza quanto prima.

Ebbene, i lavori di ristrutturazione alla scuola di San Benedetto sono stati ultimati e collaudati. Ora sono in corso le operazioni di trasloco degli arredi dai plessi di piazza Cavour e via Barducci, dove gli alunni erano stati trasferiti in questi anni, che saranno ultimate nella giornata di domani.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione presso la scuola «Generale Pollio» di San Benedetto sono stati eseguiti interventi di consolidamento sismico che hanno riguardato le strutture portanti, interventi di impermeabilizzazione ed efficientamento energetico con sostituzione di infissi, caldaia, cappotto termico e copertura.

«Consegniamo alla città una scuola moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente di fondamentale importanza per le frazioni di Falciano, San Benedetto, Tredici e dei nuovi quartieri che stanno nascendo intorno al Policlinico. Nel corso degli interventi abbiamo risolto anche gli imprevisti, adottando le soluzioni valutate con i diversi organi competenti. Si tratta di un risultato importante per la collettività, per cui mi sento di rivolgere un ringraziamento particolare al personale dell’ufficio tecnico comunale», dichiara entusiasta l’assessore Massimiliano Marzo.