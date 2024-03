Dai domiciliari per omicidio colposo, ai domiciliari per omicidio volontario dopo un rimpallo durato circa un anno e mezzo tra decisione del gip, impugnazione della Procura al Tribunale del Riesame, Cassazione e di nuovo Tribunale della Libertà. È il caso di Ciprian Vicol, il 25enne di origini moldave, accusato di aver ucciso la 28enne Francesca Compagnone a Riardo, il 27 ottobre del 2022 nella cameretta dell'abitazione della ragazza che lo aveva ospitato in casa.

La giovane fu uccisa da un colpo di fucile esploso dal 25enne, che la colpì al volto. Subito dopo il fatto il giovane fu arrestato ai domiciliari ma venne in seguito scarcerato perché il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettò la richiesta di misura cautelare avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ritenendo che si trattasse di una tragica fatalità e dunque di omicidio colposo.

L'ufficio inquirente al quarto piano del Palazzo di Giustizia sammaritano fece però ricorso al Riesame di Napoli: i giudici partenopei in prima battuta lo respinsero, mentre la Corte di Cassazione lo ha parzialmente accolto, rinviando il caso ad un'altra sezione del Riesame di Napoli. A questo punto, un diverso collegio di magistrati ha riconosciuto l'omicidio volontario disponendo i domiciliari per il moldavo.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura, ad arrestare Vicol per omicidio doloso aggravato in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari, emessa questa volta dalla XII sezione del Tribunale del Riesame di Napoli.

Dalla motivazione della sentenza della Cassazione (relatore Raffaello Magi), emergono dei particolari ulteriori dell'episodio. Vicol Ciprian aveva fornito una versione dei fatti in cui sosteneva che l'omicidio avvenne in modo accidentale mentre provava l'arma del padre della ragazza, convinto che fosse scarica (c'erano i bossoli accanto alle armi incustodite). In prima battuta il Riesame ritenne attendibile questa versione sottolineando che non vi erano elementi certi che dimostrassero la consapevolezza di Vicol riguardo alla presenza del colpo in canna, dopo aver tirato la manetta di armamento.

Inoltre, l'arma era stata lasciata incustodita dal padre della ragazza, e i giudici considerarono plausibile che Vicol potesse pensare che l'arma fosse scarica. I giudici hanno anche esaminato la relazione clandestina tra Vicol (già impegnato sentimentalmente) e la vittima, sottolineando che sarebbe stato improbabile che Vicol avesse deciso di eliminare la ragazza approfittando dell'arma lasciata incustodita, poiché ciò avrebbe portato alla divulgazione della loro relazione segreta, causando l'effetto opposto.

A ciò va aggiunto che le toghe avevano esaminato la sofferenza emotiva della ragazza quel giorno, indicando che Vicol potrebbe non aver agito con piena lucidità prospettica e calcolo delle conseguenze. Una serie di aspetti che hanno spinto la Suprema Corte ad accogliere in parte il ricorso della Procura rimettendo il tutto ad una nuova sezione del Riesame che questa volta ha ritenuto sussistente l'arresto ai domiciliari. Va detto che il moldavo, nel merito, non è ancora stato processato e pertanto la sua colpevolezza o meno sarà decisa da una sentenza definitiva.