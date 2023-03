L'amministrazione comunale di Caserta non sembra essere più interessata alla realizzazione di un biodigestore anaerobico. Ad annunciarlo, in occasione del consiglio comunale di due giorni fa, era stato proprio il sindaco Carlo Marino che ieri è tornato sull'argomento per chiarire che «in questo momento non è in corso alcuna attività - né di progettazione, né di procedure amministrative su questo impianto». Ciò anche in virtù del fatto che il Comune, come è noto, non dispone più dei finanziamenti europei necessari per la realizzazione dell'opera, revocati dall'Ufficio Valutazioni ambientali della Regione nell'aprile del 2022. Un importo del valore di circa 26,5milioni di euro, di cui il Comune aveva già ottenuto un anticipo del dieci per cento e che ora dovrà essere restituito.

La Regione aveva assunto questa decisione dopo aver riscontrato una serie di ritardi da parte dell'amministrazione comunale nella presentazione del progetto, poi definito incompleto, ma ha sempre rassicurato l'Ente sulla possibilità di ripresentare l'opera per ottenere un nuovo finanziamento nell'ambito della programmazione 2021-2027 ma solo se nel frattempo il Comune «dimostri l'esistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti». Una possibilità che, a quanto pare, non rientra più nell'orizzonte di questa amministrazione che sostiene di «non aver più bisogno di essere autonoma nel trattamento della frazione organica dei rifiuti perché toccherà all'Eda (Ente d'Ambito) ora organizzarsi in tal senso». E poco importa che il Comune, appena due settimane fa, si sia rivolto al giudice ordinario per opporsi alla revoca dei finanziamenti da parte della Regione. E a chi gli fa notare che il biodigestore figura anche nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche, il sindaco replica che «l'impianto resta in elenco solo perché è previsto sotto il profilo procedurale ma non rientra tra le strategie dell'amministrazione».

Infine un annuncio, quello di voler portare nei prossimi mesi in consiglio «il piano industriale della società in house che dovrà gestire il sub ambito del ciclo integrato dei rifiuti per la città di Caserta». «Questo piano ha concluso Marino non prevede la costruzione di un biodigestore ma solo di un impianto meccanico per il trattamento e il recupero di prodotti assorbenti. Si tratta di un'opera innovativa e all'avanguardia che rappresenta un perfetto esempio di economia circolare».



Una decisione, quella del Comune di rinunciare al biodigestore, che ha fatto registrare un sospiro di sollievo tra tutti coloro che negli ultimi cinque anni avevano contestato il progetto con manifestazioni di protesta e ricorsi al Tar tra questi ambientalisti, comitati, consiglieri comunali, sindaci dei comuni limitrofi e tanti cittadini ma ha suscitato anche qualche perplessità. In particolare tra gli addetti ai lavori che si domandano come mai il Comune non abbia assunto alcun provvedimento ufficiale a sostegno della sua decisione, come per esempio la revoca della delibera di giunta numero 79 del 26 giugno 2020 con la quale fu approvato il progetto definitivo dell'impianto e la sua localizzazione a Ponteselice. Una delibera che peraltro sarà al centro dell'udienza (l'ennesima) in programma questa mattina al Tar sul ricorso presentato dai Comuni di San Nicola la Strada, Casagiove, Capodrise e Recale, dal movimento Speranza per Caserta e dal circolo di Legambiente. «Il Comune di Caserta spiega al riguardo l'avvocato Paolo Centore non ha ottemperato a due ordinanze istruttorie, una risalente al mese di ottobre 2021 e l'altra ad ottobre 2022, attraverso le quali il tribunale imponeva all'Ente di relazionare sul sito nel quale sarebbe dovuto sorgere l'impianto. Nell'udienza di oggi il Comune sarà pertanto chiamato ancora una volta a chiarire se intende ancora realizzare il biodigestore a Ponteselice o se sta valutando altre localizzazioni».

Un interrogativo che agita anche l'opposizione che guarda con sospetto alla relazione presentata in aula dall'assessora all'ambiente, Carmela Mucherino, relativamente a un impianto per il trattamento dei pannoloni, dei pannolini e degli assorbenti a Lo Uttaro. «Leggendo con attenzione il testo fa notare il consigliere di FdI, Pasquale Napoletano si apprende che non esistono più ostacoli, né vincoli alla realizzazione di impianti in località Lo Uttaro, ciò quindi non esclude la possibilità che in futuro si possa costruire lì il biodigestore».