Raccolta rifiuti a Caserta, a giugno al via il nuovo corso. Tribunali permettendo. La determina di aggiudicazione del nuovo bando di gara è pronta, manca soltanto l’ok dell’ufficio Ragioneria atteso per la prossima settimana. Ma sarà la Sieco spa, società di Bari - e non più la Igiene urbana evolution di Scafati, con la quale la Sieco si era candidata - a subentrare alla Isvec, che attualmente sta gestendo il servizio in città in regime di proroga. La società salernitana ha deciso infatti di fare un passo indietro rispetto al raggruppamento temporaneo di imprese con la Sieco alla vigilia dell’affidamento dell’appalto. Una decisione che non ha impedito al Comune di procedere con l’iter di aggiudicazione che sarà ufficializzato, pare, entro mercoledì. Salvo nuovi colpi di scena. Sembra infatti che la Isvec, che pure era tornata a candidarsi, dopo aver vinto la gara nel 2022, abbia già pronto il ricorso da depositare al Tar Campania contro la nuova società per alcune anomalie riscontrate nella documentazione presentata.

APPROFONDIMENTI Capua, interdittiva antimafia alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti Rifiuti, blitz della polizia nelle officine: denunce, multe e sequestri Maddaloni, caos rifiuti: ok al progetto biodigestore

Interrogato sull’argomento il presidente del CdA della società, Giuseppe Izzo, preferisce però non sbilanciarsi: «Attendiamo l’aggiudicazione definitiva - si limita a dire - poi ci esprimeremo in merito, mostrando tutti gli atti in nostro possesso. Nel frattempo continueremo a fare il nostro dovere e a garantire la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città». Una decisione, quella di avviare un iter giudiziario, che, se confermata, potrebbe far slittare il passaggio di consegne. Una eventuale sospensione, da parte del Tribunale amministrativo regionale, dell’efficacia della determina del Comune, farebbe allungare infatti di parecchio i termini dell’aggiudicazione.

Al Comune tuttavia non sembrano preoccupati per lo scenario che potrebbe delinearsi, lasciando intendere di essere già al lavoro per dare il via al nuovo servizio di igiene urbana. Servizio che, partendo da quanto realizzato, dovrà inevitabilmente offrire prestazioni aggiuntive alla città anche e soprattutto attraverso le proposte migliorative presentate dalla società vincitrice in sede di gara. L’appalto, in verità molto simile al precedente, avrà una durata di sei mesi, prorogabili per altri sei, e un valore di quasi 12,1 milioni di euro. Importo che per l’ottanta per cento verrà assorbito dai costi per il personale per il quale è previsto il passaggio di cantiere. Alla Sieco, attiva in altre tre città della Campania - Villarica, Camposano e Mercato San Severino - oltre che nelle regioni Puglia e Calabria, il Comune capoluogo chiederà di certo un potenziamento nelle attività di pulizia, diserbo e raccolta, una migliore gestione delle quattro isole ecologiche, anche alla luce dei disservizi emersi nelle ultime settimane, probabilmente anche una ridefinizione degli orari di deposito e prelievo dei sacchetti. Da incrementare, in relazione peraltro a quanto previsto dalle direttive europee, anche la percentuale di differenziata, ciò nonostante nell’ultimo quadrimestre sia stato raggiunto un dato confortante con punte del 62%.

Un capitolo a parte meritano invece divise, attrezzature e mezzi. Su questo fronte più volte le organizzazioni sindacali hanno fatto sentire in passato la loro voce per denunciare le condizioni fatiscenti dei veicoli e la mancata dotazione di tutto ciò che era previsto dal contratto, auspicando per il futuro un parco mezzi all’altezza e una offerta tecnica degna di questo nome. Quattro le società che si erano candidate al bando del Comune e che erano state ritenute idonee e in possesso dei requisiti previsti. Oltre alla Isvec, erano in gara anche la Ecocar, che ha già gestito il servizio di igiene urbana in città dal 2013 al 2022, la Green link di Monopoli e per l’appunto l’Ati composta dalla Sieco di Bari e dalla Igiene urbana evolution di Scafati che, come chiarito, ha poi deciso di uscire dalla compagine societaria. Questo potrebbe essere uno degli ultimi bandi emanati dall’Ente per la gestione del servizio di igiene urbana. Il Comune ha annunciato infatti di voler gestire direttamente il ciclo integrato dei rifiuti attraverso la costituzione di una società in house. Nella redazione del piano industriale sono stati coinvolti anche l’università, il Conai e uno studio professionale di Roma. Al momento gli uffici sono al lavoro sul Peg, il piano economico di gestione, l’auspicio dell’Ente è che la società pubblica possa vedere la luce entro la fine del 2025.