Caserta, maxi rissa in centro: 4 denunciati tra cui un minorenne

La polizia di Stato di Caserta ha denunciato quattro persone, di cui un minore di anni 16, residenti nei comuni di Caserta, S. Nicola La Strada e San Marco Evangelista, ritenuti responsabili del reato di rissa, in merito ai fatti accaduti nella serata di sabato 9 luglio scorso nel centro cittadino di Caserta, in questo Corso Trieste angolo via Vico. In particolare, verso la mezzanotte di sabato personale della questura di Caserta, impegnato nell’ambito dei predisposti servizi della movida, allertato da alcuni cittadini che segnalavano una lite animata tra giovani in Corso Trieste angolo Via Vico, si portava immediatamente sul posto indicato. All’arrivo degli operanti, in loco venivano identificati quattro giovani che presentavano degli evidenti segni di una colluttazione, avvenuta poco prima; nello specifico due di essi indossavano indumenti strappati, mentre il minore aveva un ematoma al naso.

L’immediata attività d’indagine posta in essere dagli operatori dell’ufficio prevenzione generale della questura di Caserta consentiva di ricostruire in maniera capillare la dinamica della vicenda criminosa, ricostruendo nel dettaglio le azioni compiute da ciascun dei corrissanti. Al termine degli accertamenti i tre maggiorenni, già annoveranti precedenti di polizia, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, mente il 16enne, incensurato, è stato denunciato al tribunale per i minorenni di Napoli. Sono state altresì avviate le procedure finalizzate all’emissione del provvedimento di Daspo urbano.