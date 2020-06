LEGGI ANCHE

ore 2 di domenica notte. Un ragazzo di 21 anni appoggia la birra sulla sella di una moto parcheggiata davanti a un locale, ma la bottiglia scivola via e la birra cade sulla sella. «Ma chi è stato?», grida il proprietario della moto di appena 17 anni. Il presunto responsabile della distrazione viene preso di mira da un gruppo di bulli che spingono il ragazzo verso un portone di via San Carlo: il diciassettenne aggressore ha in mano la bottiglia di vetro. Intanto, dei ragazzi poco distanti girano un video con il telefono cellulare in cui si intravedono i volti degli aggressori.Inizia una zuffa e a farne le spese è il ventunenne diche viene picchiato per circa cinque minuti con una violenza inaudita. La banda di adolescenti violenti è composta da ragazzi di un'età compresa fra i 15 e i 17 anni. Piccoli rispetto alla vittima, ma violentissimi. Il ventunenne ne esce con il setto nasale rotto e pieno di sangue: viene trasportato all'ospedale civile di Caserta. Il referto è da paura, mentre le indagini dei carabinieri della compagnia di Caserta cominciano a tambur battente.Nelle mani delle forze dell'ordine finisce il video con i volti degli aggressori e scatta, subito, una denuncia. L'escalation di atti violenti che emerge dal video è stata talmente serrata che anche i carabinieri si sorprendono. I cinque ragazzi vengono identificati e denunciati all'autorità giudiziaria: se la dovranno vedere con i magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vittima è basita, colpita da tanto accanimento per una birra caduta sul sedile di una moto. E infatti, la movida scatenata è stata al centro dell'ultimo week-end. Scenario: via Ferrante e largo Sant'Elena, ma anche via San Carlo. Assembramenti, niente mascherine e vendita di alcool dopo le ore 22. E poi cori da stadio, musica a tutto volume e schiamazzi fino alle tre come documentano video e foto realizzate dai residenti che ora si dicono pronti a denunciare sindaco, assessore con delega alla polizia municipale e gestori dei locali. «Questa zona della città è diventata terra di nessuno sbotta Manuela di Giacomantonio, residente di via Ferrante registriamo una totale anarchia e una assenza di controlli». Dopo la rissa, si può dire che i residenti hanno ragion da vendere.© RIPRODUZIONE RISERVATA