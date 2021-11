Risse del sabato sera, la polizia blocca i gruppi che si azzuffano in strada

Insulti, spintoni e un pienone di pugni e schiaffi. Il copione è quello di sempre, di ogni fine settimana. Questa volta, però, in strada a Caserta per sedare gli animi e riportare alla normalità la situazione, c'erano gli uomini della polizia municipale guidati dal comandante Luigi De Simone e le pattuglie della polizia in presidio fisso nelle zone più calde della movida. Due, in particolare, gli episodi venuti a galla nel centro della città.