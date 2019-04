Domenica 28 Aprile 2019, 13:16

Sarà giudicato domani, con rito direttissimo, davanti al giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il romeno di 31 anni arrestato questa notte dai carabinieri di Marcianise nel vicino Comune di Capodrise, a seguito del furto di un Quad-Bike elettrico, un quadriciclo fuoristrada. Lo straniero, insieme ad altro complice che è riuscito a fuggire, in via Greco aveva rubato il Quad, privo di targa, caricandolo nel bagagliaio di un'autovettura Alfa 147. Alla vista della pattuglia dei carabinieri, che in quel momento stava transitando proprio in quella strada, si è immediatamente dato alla fuga in direzione del comune di Caserta. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per circa 3 chilometri al termine del quale i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare e arrestare il 31enne. Nella circostanza il complice, che sedeva sul lato passeggero, è riuscito a fuggire per le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Il quadriciclo è stato restituito al proprietario.