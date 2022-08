San Potito Sannito, salvato 70enne rimasto incastrato sotto un trattore

I vigili del fuoco hanno soccorso e salvato a San Potito Sannito, nell'Alto-Casertano, un anziano di 70 anni che era rimasto incastrato con gli arti inferiori sotto un piccolo trattore, che si era ribaltato.

Sul posto, un fondo agricolo situato in via Pieraconfreda, sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Piedimonte Matese, che dopo aver smontato le ruote del mezzo e utilizzato vari strumenti in dotazione come i cuscini di sollevamento, sono riusciti a liberare la persona ferita consegnandola ai sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato in ospedale.