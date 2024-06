La camorra ha ripreso a sparare e lo ha fatto non solo a Casal di Principe. Ieri, altri proiettili sono stati esplosi a San Cipriano d’Aversa, in via Ovidio contro l’abitazione di Oreste Reccia alias “Recchie ‘e lepre”, in carcere con l’accusa di aver commesso reati di mafia ed estorsione. Lunedì notte, alcuni residenti avevano sentito i colpi ma non avevano capito che potessero essere di un’arma. Ieri mattina, alcuni passanti hanno ritrovato i bossoli e hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, guidata dal capitano Marco Busetto, che sta conducendo le indagini anche per quanto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel casalese, in piazza Mercato e in via Bologna, contro l’abitazione di Libero Emanuele Schiavone e suo fratello Ivanhoe, entrambi figli di Francesco alias “Sandokan”.

I tre episodi, secondo gli investigatori, sono indubbiamente collegati. In gioco ci sarebbe il controllo delle partite di droga. E chi sta sparando starebbe cercando proprio il figlio di “Sandokan”, Libero Emanuele, scarcerato ad aprile dopo 12 anni di carcere. Ma perché sparare a San Cipriano d’Aversa? Per tracciare, forse, un cerchio attorno a Schiavone junior. In via Ovidio e nella casa contro cui sono stati esplosi i colpi, calibro 7x65, abita un amico di Libero Emanuele. Gli autori, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere gli stessi che venerdì notte hanno seminato il terrore in piazza Mercato sparando colpi di mitraglietta poco prima di mezzanotte quando in piazza c’era ancora molta gente, diversi bambini con i genitori e una donna incinta.



Sarebbero di Casal di Principe, nuove leve non apparentate con le vecchie famiglie del clan dei Casalesi ma decise a conservare il controllo sulla piazza di spaccio di cocaina e altri tipi di sostanze, così come è stato negli ultimi anni. Il gruppo emergente, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe mal digerito il ritorno di Libero Emanuele Schiavone a Casal di Principe, nella casa paterna, e sarebbe stato anche molto contrariato dalle amicizie che questi ha ritrovato a San Cipriano e a Villa Literno.

Starebbero dunque agendo per avvertirlo che non c’è più spazio per la storia degli Schiavone, ammesso che i due fratelli, figli di “Sandokan”, vogliano continuare a vivere di camorra piuttosto che cambiare strada. Entrambi hanno rifiutato il piano di protezione propostogli dopo la decisione del padre di collaborare con la giustizia. Saranno comunque le indagini a dover chiarire i contorni di quella che sembra una nuova guerra e che spaventa molto anche i cittadini dei due paesi.

A intervenire anche il Comitato don Peppe Diana e Libera Caserta. «Siamo e saremo più forti. Nessuno di noi - scrivono in una nota congiunta - se ne starà a guardare. Incoraggiamo la denuncia e rafforziamo la speranza, il cammino di riscatto cominciato con don Peppe Diana non si fermerà». Pronti a scendere in piazza la Protezione civile e le associazioni “CasaleLab”, “Together” e “Fondazione don Calabria” che lavorano per il recupero dei giovani.