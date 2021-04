Staccano la testa della statua di Padre Pio Identificato e denunciato immigrato 61enne

CASERTA - Da giorni si verificavano, in varie parti della città, e soprattutto nella frazione San Clemente di Caserta, danneggiamenti di statue e immagini sacre poste in luogo pubblico. L'altra sera qualcuno ha staccato la testa alla statua di Padre Pio posta in piazza a San Clemente. Questa volta, però, i carabinieri sono riusciti ad identificare il responsabile. Si tratta di un immigrato di 61 anni senza fissa dimora che è stato denunciato. Si stanno svolgendo accertamenti per verificare se è l'autore anche delle altre vandalizzazioni.