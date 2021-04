Dipendenti in pensione, una petizione per impedire la chiusura del consultorio

SAN FELICE A CANCELLO - Sono state tante le firme raccolte stamani in poche ore nella piazzetta di San Marco Trotti, San Felice a Cancello, in calce alla petizione promossa per ‘salvare’ il consultorio familiare cittadino, che si trova in una situazione di vera emergenza, in quanto carente di organico: con i prossimi due pensionamenti salgono a cinque le unità mancanti e non “rimpiazzate”.

“E’ stata una mattinata con la partecipazione di moltissime persone, tante le mamme arrivate per vaccinare i bambini, ma tante persone che sono venute solo per firmare, a conferma di quanto sia importante il presidio per il territorio". Lo dichiara Diamante Borzillo che insieme ad Alfonso Crisci, entrambi referenti del Coordinamento Territoriale Suessola, promotore dell’iniziativa, hanno fatto il punto della situazione. "Abbiamo deciso di promuovere una raccolta di firme di protesta e denuncia, con la speranza di produrre un cambiamento positivo e difendere un servizio importante”. Cosa c’è oggi al consultorio? Visite specialistiche con: diabetologo, pneumologo, oculista, neuropsichiatra infantile, psicologa, assistenza dalla nascita all’età senile, vaccinazioni, contraccezione, pap test, visite ginecologiche, accompagnamento alla nascita, consulenza nell’allattamento e menopausa. Negli anni sono stati effettuati numerosi interventi in collaborazione con le associazioni e i Comuni della Valle, giornate di prevenzione, interventi nelle scuole.