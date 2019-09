San Leucio, vandali danneggiano fontana del '700 e postano il video su Instagram

Martedì 17 Settembre 2019, 11:24

Danneggiano una fontana storica di San Leucio (Caserta), realizzata nel 1794 dal noto scultore napoletano Angelo Solari, e si riprendono con un video poi postato su Instagram. Il raid vandalico è stato denunciato da alcuni residenti alle forze dell'ordine. Nelle immagini del video si vede uno dei ragazzi mentre lancia delle pietre contro la fontana.Non è l'unica opera deturpata nell'antica colonia borbonica famosa per le seterie e riconosciuta insieme alla Reggia di Caserta come Patrimonio dell'Umanità e dell'Unesco. «Bisogna fare presto qualcosa per tutelare per questo piccolo gioiello borbonico. Prima della scuderia ci sono delle pietre abbandonante che sono a portata di tutti, e la sera questa zona, diventa oggetto di diversi atti vandalici da parte di giovani senza coscienza. Per non parlare dello stemma borbonico crollato a pezzi per incuria. C'è bisogno un sistema di telecamere e di sorveglianza sia notturna che diurna e di educazione al rispetto del nostro patrimonio culturale», è l'appello fatto all'AdnKronos dal parroco di San Leucio don Battista Marello nonché famoso scultore casertano.