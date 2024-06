C'è una vera e propria emergenza pidocchi delle piante a San Leucio. A manifestare la presenza dei piccolissimi afidi infestanti sono i fusti di via degli Antichi platani. Un problema cronico per l'area ma che quest'anno sta assumendo proporzioni inedite. Lo assicurano i ristoratori e i residenti della strada e di piazza della Seta (dove si risente marginalmente del fenomeno) che esibiscono, con non pochi timori per la stagione estiva imminente, gli insetti che si accumulano su tavoli, sedie, motorini e auto oltre che sui balconi da cui poi entrano nelle abitazioni. A farne le spese anche i passanti, considerato che la caduta degli afidi dalle piante è costante. Un problema che si è esteso anche al verde privato, alle aiuole, alle piante e ai prati delle abitazioni e dei locali su strada che quest'anno sono stati invasi dagli afidi. L'ultimo trattamento sanitario per le piante risalirebbe, a detta dei ristoratori, a sette anni e mezzo. «Una ditta del nord, con delle iniezioni ai platani, ha risolto il problema e per tre anni gli insetti non si sono manifestati, quattro anni fa sono tornati ma adesso la situazione sta diventando insostenibile» spiega Roberto Papa.

Tra pochi giorni, infatti, quando si stabilizzerà il bel tempo, i giardini dei locali apriranno e il rischio è che i clienti si ritrovino con afidi in testa e nel piatto. Un brutto biglietto da visita e un problema anche per l'accoglienza turistica visto il già annunciato cartellone di eventi che si terrà al Belvedere e, contestualmente, l'intenzione di impedire l'accesso alle auto in piazza della Seta. Migliaia di persone, infatti, transiteranno sotto i platani per raggiungere il Belvedere. «Quanti turisti e spettatori si accorgeranno dell'infestazione solo quando sarà troppo tardi e dovranno pulirsi testa e vestiti dagli insetti caduti? - si domanda Pasquale Napoletano (FdI) - Oppure dovranno trovarli nelle pietanze ordinate ai ristoranti. Mi sembra che questa sia una vera emergenza che l'amministrazione deve fronteggiare rapidamente per evitare danni irreparabili all'immagine della città e alle attività commerciali della borgata».

Un problema, quello degli afidi, a cui l'amministrazione intende rivolgere la massima attenzione come garantito dal vicesindaco e assessore al Turismo Emiliano Casale. «Apprendo adesso del problema - dice - che segnalerò agli uffici per un intervento in tempi brevi». Ad occuparsi di via degli Antichi platani, però, dovrà essere anche l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, responsabile delle manutenzioni del verde, visto che residenti e commercianti segnalano rami sospesi a rischio caduta frutto di quattro anni di mancate potature. Uno di questi pende pericolosamente verso il basso dopo le ultime 48 ore di maltempo con il vento che ha sfrezato il capoluogo venerdì.

Un problema, quello delle mancate manutenzioni a piante e aiuole, diffuso anche nel resto della città dove gli interventi sono stati sporadici a causa del decennale dissesto finanziario che ha impedito agli uffici di procedere alla programmazione quotidiana. Dopo anni di sporadici interventi d'urgenza si confida nel global service, approvato lo scorso agosto dalla giunta con la formula di accordo quadro (per il verde ma anche per le manutenzioni stradali e gli interventi a fontane e impianti idrici comunali). Al momento si attende ancora la chiusura dei lavori della commissione aggiudicatrice che dovrà individuare la ditta chiamata a regolarizzare la cura degli spazi pubblici finora negata da circostanze avverse.