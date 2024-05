“Amelia e la città della seta”. Si intitola così la nuova storia a fumetti che Topolino, il più famoso settimanale a “strisce” della storia, dedica a San Leucio. L'episodio racconta di un abito d’oro, di seta pregiata, prima rubato al sarto regale e poi consegnato per magia al futuro; si svolge nel Settecento e ha una data: il 10 ottobre 1787. Soggetto e sceneggiatura sono di Marco Bosco, i disegni invece di Blasco Pisapia. È il numero 3575 e in una ventina di pagine appaiono, rilette a fumetti, il Belvedere, piazza della Seta, gli antichi quartieri.

«Un altro importante riconoscimento per la città di Caserta, per la sua storia e per il suo patrimonio artistico -culturale - commenta contento il primo cittadino Carlo Marino -. Dopo il numero speciale dedicato alla Reggia, questa volta Topolino pubblica una storia in cui si parla del Belvedere di San Leucio, parte fondamentale del bene Unesco della nostra città. Una testimonianza di grande attenzione nei confronti del nostro territorio e, in particolare, del Real Sito di San Leucio, la cui storia eccezionale rappresenta un unicum a livello mondiale». Tre settimane fa era stata la Reggia di Caserta ad essere protagonista di una storia targata “Topolino”, un omaggio a Vanvitelli, alla grandezza di un luogo unico al mondo. Ora invece è il tempo del borgo leuciano che, fiero delle sue radici, ha accolto con gioia e sorpresa questo fumetto di cui nulla si sapeva.

«Stamattina (ieri ndr) - dice contento Domenico Villano, presidente della pro loco Real Sito di San Leucio - ero in edicola per comprare il giornale e ho sfogliato, con la curiosità dei miei ricordi d’infanzia, le pagine di Topolino. Non credevo ai miei occhi, c’era proprio scritto Amelia e la città della seta. Così l’ho letto attentamente e sì, quella città era proprio San Leucio. Non possiamo che essere felici tutti di questa opportunità, siamo una comunità operosa e abbiamo come obiettivo far conoscere al mondo le nostre bellezze. Topolino e i suoi lettori in questo ci aiutano».

In edicola dal 1949, Topolino dal 2013 è pubblicato da Panini ed è tra le più antiche e conosciute riviste del Paese dedicate prevalentemente ai ragazzi, con un pubblico di lettrici e lettori che supera il milione a settimana. «Questa vetrina - continua Marino - è un’ulteriore occasione di promozione per la comunità casertana. La produzione della seta, con i tanti manufatti presenti nei palazzi più importanti del pianeta, e l’esperimento della città utopica di Ferdinando IV di Borbone, antecedente la Rivoluzione Francese e fondamentale nel promuovere valori e diritti impensabili per quell’epoca, rappresentano degli elementi di straordinario interesse. Sono orgoglioso, da casertano, che la nostra terra sia il luogo in cui tutto ciò si è sviluppato».

Conoscenza e promozione. «Sono molto contenta - ha spiegato Arianna Melone, brava fumettista leuciana con già diversi libri all’attivo - che un fumetto come Topolino, letto da sempre da tantissimi ragazzi e adulti, abbia ambientato una storia a San Leucio. A volte penso che, grazie al romanzo di Victor Hugo “Notre-Dame de Paris”, la cattedrale di Notre-Dame è diventata immortale e si fa di tutto per prendersene cura. Questo è il potere che può avere l'arte. Non pretendo che Topolino riesca a fare questo, ma è bello che ci sia attenzione verso San Leucio. E se questa storia dovesse attirare più curiosi a visitare il nostro paesino, spero che le istituzioni possano prendersi cura del nostro patrimonio culturale e della storia che c'è dietro la città della seta».

Non è nuovo Topolino alle incursioni nell’arte e nella storia, si pensi a “L’arte raccontata da Topolino” del 2023 oppure all’omaggio a Ernest Hemingway in occasione del sessantesimo anniversario della morte. «Che Topolino si occupi del valore e della storia delle sete di San Leucio - ha sottolineato Lucio Carnevale, presidente del Circolo sociale di San Leucio - facendole diventare protagoniste delle avventure delle streghe Amelia e Mafalda è una grande occasione per tutti. Mi viene allora da pensare un suggerimento da inviare a chi siede sugli scranni del Comune: penso che potrebbero passare alla storia se come amministrazione cominciassero a dialogare con la Rete San Leucio Textile, il consorzio che ha tanto bisogno del Belvedere e di un'amministrazione che ascolti le loro richieste. Era la sede storica della produzione serica, era il punto più alto di quella produzione. L’auspicio è che nei confronti di questa eccellenza ci sia più attenzione».