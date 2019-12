Era agli arresti domiciliari ma evadeva con frequenza dalla sua abitazione di San Tammaro per poi tornare ai domiciliari dopo l'arresto. Una condotta segnalata dal commissariato di Polizia di Santa Maria Capua Vetere all'autorità giudiziaria che ieri ha emesso un'ordinanza cautelare in carcere per il pregiudicato di 31 anni. Il provvedimento di arresto è stato emesso dalla Corte di appello di Napoli ed eseguito dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. © RIPRODUZIONE RISERVATA