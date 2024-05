«I pazienti oncologici non sono tutelati. Una volta completate le terapie, ci troviamo di fronte i tetti di spesa e dobbiamo pagare di tasca nostra tac ed esami diagnostici». È un grido d'allarme quello di Manuela Dell’Unto che da ormai qualche anno rappresenta migliaia di pazienti oncologici della provincia casertana che si trovano a fare i conti con due guerre parallele, quella della malattia e quella dei tetti di spesa, purtroppo vigenti anche per il codice 048 (patologia oncologica). Oggi, dopo alcuni giorni dalla visita del governatore della Campania Vincenzo De Luca all'azienda ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, Manuela e altri pazienti si domandano come mai la rete oncologica regionale di fatto non li tutela.

«La visita del governatore ci mortifica perché ha detto più volte che noi pazienti oncologici siamo tutelati ma poi nel prosieguo della malattia siamo abbandonati - dice Manuela Dell’Unto - Il codice 048 non viene letto e questo colpisce la nostra dignità di pazienti». «La rete non funziona - spiega Manuela - Se oggi abbiamo “qualcosina” lo dobbiamo solo a noi stessi e alla petizione di due anni fa che diede un minimo frutto». La storia infatti non inizia oggi, ma circa tre anni fa quando i problemi della prenotazione per una Tac, una risonanza magnetica, un prelievo iniziavano a farsi sentire. Come per tutte le altre specialistiche ambulatoriali, anche per i pazienti oncologici cadeva la mannaia del tetto di spesa: dopo alcuni giorni dall'inizio del mese, la convenzione non copriva più quella prestazione, esattamente come accade per qualsiasi altro cittadino senza patologia oncologica. A questo punto uno squadrone di pazienti casertane mise mano ad una petizione da presentare all'ente regionale con oltre 80mila firme di pazienti casertani.

«Da quella petizione presentata due anni fa - spiega Manuela - abbiamo ottenuto una delibera, la 470 del settembre 2022, secondo cui, in buona sostanza, la struttura prendeva in carico il paziente oncologico assicurandogli l'iter diagnostico e terapeutico (con la speranza che la struttura in questione avesse tutte le strumentazioni utili agli esami per il paziente). Il problema è che una volta terminata la terapia chemioterapica il paziente esce dalla presa in carico, ma, come è noto, noi pazienti oncologici dobbiamo continuare i monitoraggi secondo il follow up della nostra malattia. È questo il punto in cui il sistema cade perché, uscendo dalla presa in carico, noi pazienti dobbiamo cercare un centro convenzionato che può svolgere in regime di convenzionamento gli esami prescritti dall'oncologo. Quindi deve cercare da sé il posto dove il tetto di spesa non è ancora stato raggiunto». A dare sostegno alle 80mila firme della petizione ci sono stati anche dei politici, tra cui «tempo fa ci aiutò Antonio Ciontoli, allora consigliere comunale a Caserta, e ora abbiamo riscontrato interesse dalla consigliera regionale Maria Muscarà», dice Manuela. Il problema reale è dato dalla malattia stessa: il tumore può ricomparire o non essere diagnosticato in tempo per eventuali terapie.

«Nell'attesa che si rinnovi il convenzionamento può accadere di tutto - dice ancora Manuela - Di contro, se il paziente ha particolare premura, deve pagare di tasca sua e non sono costi bassi». Una risonanza magnetica può costare 500 euro, una Pet tac anche oltre il migliaio di euro, per non parlare degli esami del sangue, ripetuti di frequente, che, secondo i valori ricercati, possono avere un costo dalle 30 ai 150 euro. In tanti, racconta ancora con malincuore Manuela, «rinunciano persino al primo esame diagnostico. Purtroppo spesso diventa una scelta fatale: non tutti hanno la possibilità di pagare così tanti esami con prezzi così alti. Spesso si rinuncia ad intraprendere questo percorso».

Dunque, ricapitolando, secondo la delibera 470 del 2022 il paziente oncologico è tutelato nel suo percorso diagnostico e terapeutico, dove per terapia si intende la chemio o la radio terapia. Completati i cicli previsti dall'oncologo, il paziente, di fatto, non ha più le prestazioni in quella stessa struttura. Una volta terminata la terapia, però, il paziente è ancora chiamato a ripetere gli esami (anche quelli di medicina nucleare) in maniera ciclica. Per queste analisi dettate dal follow up non c'è la stessa copertura ma è il paziente a dover vedere in quale centro siano possibili in regime di convenzione. Se non ne dovesse trovare perché i tetti di spesa sono stati raggiunti, allora dovrà necessariamente pagare di tasca propria (per esami necessari al monitoraggio della malattia).