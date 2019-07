Mercoledì 3 Luglio 2019, 10:42

Un 32enne di Santa Maria Capua Vetere ( Caserta) già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dagli agenti della polizia del locale commissariato per minacce e maltrattamenti alla compagna incinta.I poliziotti, ieri sera, sono intervenuti nell'abitazione di via Amendola a Santa Maria Capua Vetere in seguito all'ennesima aggressione verbale e fisica segnalata dalla donna. La settimana scorsa c'era stato un altro episodio che aveva costretto la giovane a ricorrere alla cure mediche.L'uomo è stato bloccato e arrestato con provvedimento emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere dovrà rispondere di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della compagna. Nella stessa serata è stato condotto in carcere.