Santa Maria la Fossa, via al bando per il rilancio della Balzana

Sono in gara i primi 9 milioni per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220 ettari con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un polo scientifico per l'istruzione e la ricerca. Pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de La Balzana di Santa Maria la Fossa.

L'obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di definizione.

«Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla violenza della criminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali», dichiara l'assessore regionale Morcone. Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i complessivi primi 15 milioni stanziati dal Cipe e che realizzerà un polo polifunzionale.